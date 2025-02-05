Naci Görür’den İzmir İçin Deprem Uyarısı

EGE DENİZİ’NDEKİ DEPREMLERİN SONUCU

Ege Denizi’nde son dönemlerde meydana gelen depremler, Türkiye’nin aktif fay haritasını yeniden gündeme taşıdı. Yerbilimci Prof. Dr. Naci Görür, katıldığı KAFA TV YouTube yayınında özellikle İzmir ve çevresine dikkat çeken uyarılarda bulundu. Görür, İzmir’in birçok deprem üreten kaynak barındırdığını ve deprem açısından son derece hassas bir bölgede konumlandığını vurguladı. “Ege’de olan depremlerin tümü İzmir’i etkiler” ifadesini kullandı. Görür, sadece Ege’nin değil, Doğu Akdeniz, Manisa ve Büyük Menderes Grabeni’nde meydana gelen depremlerin de İzmir üzerindeki etkisinin büyük olduğunu belirtti.

BAYRAKLI BÖLGESİNİN TEHLİKESİ

Görür, özellikle Bayraklı ve çevresindeki delta alanlarının zayıf zemin yapısına sahip olduğunu, bu nedenle deprem dalgalarından en fazla etkilenecek yerler arasında olduğunu ifade etti. İzmir’de 7 ve üzeri büyüklükte deprem riski taşıyan en az 15 fay olduğunu dile getiren Görür, bu fayların ne zaman kırılacağına dair yeterli araştırmanın yapılmadığını kaydetti. “Bunların ne zaman deprem üreteceğine dair bilgimiz yok. Çünkü çalışmıyoruz. Deprem üreteceği kesin ama ‘Önce deprem olsun, sonra gerekeni yaparız’ mantığı hâlâ devam ediyor” şeklinde konuştu. İzmir’in tarihsel olarak büyük depremler geçirdiğini hatırlatan Görür, “Erzincan’da 7 ve üzeri deprem olmuşsa, bir daha 1939’un üzerine artı 250’yi koy; dersin ki, böyle büyük bir depremi kabaca ben bu alanda bekliyorum. Adapazarı’nda en son deprem 1967; artı 250’yi koy, ne geliyorsa kabaca aynı büyük depremi ben bu tarihte görüyorum. İzmir’deki bu 10-15 fayın ne zaman deprem üreteceğini bilmiyoruz, korku orada” ifadelerini kullandı.