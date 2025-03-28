Nakit Taşıma Sınırı 185 Bin TL Oldu

YENİ NAKİT PARA SINIRI UYGULAMASI

Yurt dışına seyahat ederken yanınızda taşıyabileceğiniz nakit para miktarında önemli bir değişim meydana geldi. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan “Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bu tebliğe göre, 25 bin lira olan nakit para üst sınırı 185 bin lira olarak belirlendi. Yolcu beraberi olan ve 185 bin TL’yi aşan Türk parası ile Türk parasıyla yapılan ödeme belgelerinin çıkışında gümrük idarelerine Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan nakit beyan formu ile bildirim yapılacak.

YURT DIŞI MENKUL KIYMETLER İÇİN YENİ DÜZENLEME

Bir diğer düzenleme ile, yurt dışındaki mali piyasalarda işlem gören menkul kıymetlerin, diğer sermaye piyasası araçlarının, vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri dahil her türlü türev araçlarının alım satımı, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yetkilendirilmiş bankalar ve aracı kurumlar aracılığıyla gerçekleştirilecek. Ancak, Türkiye’deki yerleşik kişilere yönelik tanıtım ve pazarlama faaliyetleri yapılmamak kaydıyla, Türkiye’deki yerleşik kişilerin yurt dışında yerleşik finansal kuruluşlarla gerçekleştirdikleri türev işlemler, bankalar ve aracı kurumlar vasıtasıyla yapılma zorunluluğu bulunmuyor. Ancak bu işlemlere ilişkin bedel transferlerinin bankalar aracılığıyla yapılması zorunlu olacak.

KALDIRAÇLI İŞLEMLERDE YENİ KURALLAR

Türkiye’de yerleşik kişilerin, kaldıraçlı işlemler ve bu işlemlerle benzer hükümlere tabi olan türev araçların alım satımı sadece Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yetkilendirilmiş kuruluşlar aracılığıyla gerçekleştirilebiliyor. Yetkilendirilmiş kuruluşlar haricindeki kişiler, bu tür işlemlere aracılık edemiyor ve bu işlemler ile ilgili yurt dışına transfer yapılamıyor. Söz konusu işlemlerin önlenmesi için gerekli tedbirler, 32 sayılı Kararın 6’ncı maddesinin dokuzuncu fıkrası uyarınca alınacak. Bu fıkra hükmüne aykırı işlemlerin tespiti durumunda ilgili Bakanlığa bildirimde bulunulacak.