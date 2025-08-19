Napoli, Icardi İçin Transfer Araştırıyor

NAPOLİ ŞAMPİYONLUĞUNU UNUTTU

İtalya Serie A’nın son şampiyonu Napoli, hazırlık maçında elde ettiği galibiyete rağmen büyük bir kötü gelişme ile sarsıldı. Olympiakos’u 2-1 yenerek sahadan ayrılan takım, yeni transferleri Romelu Lukaku’nun sol uyluk kasında yırtık bulunduğunu açıkladı.

LUKAKU’NUN SAKATLIĞI YENİ TRANSFER ARAYIŞINI HIZLANDIRDI

Bu sakatlık, Romelu Lukaku’yu kasım ayına kadar sahalardan uzak bırakacak. Napoli teknik direktörü Antonio Conte, bu beklenmedik durum karşısında acil bir golcü arayışına girdi. Lukaku’nun sakatlığıyla birlikte Napoli’nin forvet kadrosunda yalnızca Lorenzo Lucca kaldı. Bu durumda, Napoli yönetimi harekete geçerek transfer çalışmalarını hızlandırdı.

İtalyan basını, Napoli’nin transfer listesine dikkat çekici bir isim eklediğini öne sürdü. Galatasaray’ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, Napoli’nin hedeflerinden biri olarak öne çıktı. Ayrıca Artem Dovbyk ve Dusan Vlahovic gibi alternatif isimlerin de listede bulunduğu belirtildi. Napoli yönetiminin Icardi’nin tekrar Serie A’ya dönmeye olumlu bakabileceği bilgisi paylaşıldı.