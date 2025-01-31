Narin Cinayeti Davasında Müebbet Talebi Gündemde

BAHTIYAR İÇİN MÜEBBET TALEBİ

Narin Güran’ın öldürülmesiyle ilgili davada 4 yıl 6 ay hapis cezası alan Nevzat Bahtiyar için savcılık, müebbet hapis talebiyle istinaf mahkemesine başvurdu. CNN TÜRK İstanbul Haber Müdürü Nihat Uludağ, canlı yayında şu sözleri dile getirdi: “Maalesef Yüksel Güran’dan da itiraf gelmedi. Hala katil kim sorusunun yanıtı havada kaldı.” Yüksel Güran, duygusal bir konuşma yaparak kendini anlattı. “Namusumla oynadılar” dedi. Yüksel Güran konuşmaya başlayınca eşi Arif Güran salondan ayrıldı. Sonrasında Enes Güran ve Salim Güran da salondan çıkmak istedi ve ayrıldılar.

DURUŞMAYA ARA VERİLDİ

Narin Güran’ın öldürülmesine ilişkin sürdürülen davanın 2’nci duruşmasına, saat 16.00’a kadar ara verildi. Aranın ardından Yüksel Güran’ın avukatı savunma yapacak. Nevzat Bahtiyar’ın avukatı Ali Eryılmaz’ın savunmasının ardından diğer avukatı Adnan Ataş da savunma yaptı. Ataş, “Sadece müvekkilimle ilgili ithamlar yok. Dara-2 görüntüleri 19 gün sonra incelenmedi. Aynı zamanda 28-29 Ağustos’ta incelendi. Bu kameraların 28-29 tarihinde incelenmesine rağmen katil müvekkilim değil, Sayın Güran ailesidir. İstismardan bahsedildi. Biz şunu gördük, yaklaşık 39 tanık dinlendi, 25’i Güran ailesinin bireyleridir. Biz kullanılan telefonun Nevzat’ın yengesine ait olmadığını çürüttük.”

TOPLUMSAL ETKİ

Enes Güran hakkında beraat ve aksi kanaatle ev hapsi verilmesini talep eden Akbilek, “Nevzat Bahtiyar kafa karıştırırsa, kendisine faydası çoktur. Eğer Salim’den korktuğu için çelişen beyanlarda olsaydı, ilk beyanlarda Salim’i söylemezdi. İstihbarı çalışmayı biliyorduk ancak köyde mahallede yapılan çalışmalardaki duyumları ‘dedikodular’ deyip sonra ‘Kadın sanığın kayınbiraderlerinden ismi tespit edilemeyen biri’ denilip gösterilirse, Nevzat Bahtiyar bunu tabii ki duyacak. ‘Fırsatını bulsaydım ben naaşı oradan çıkaracaktım, karayoluna bırakıp, ailesine ulaşmasını sağlayacaktım’ diyor.”