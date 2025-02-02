Narin Cinayeti: Dört Sanık Başka İllere Nakledildi

ADLI SÜREÇ BAŞLADI

Bağlar ilçesinin kırsal Tavşantepe Mahallesi’nde 21 Ağustos’ta kaybolduktan sonra arama çalışmalarının 19’uncu gününde dere yatağında çuvalda, üzerinin 30, 25 ve 20 kilo ağırlığındaki 3 taşla kapatılıp, çalılıklarla gizlenmiş halde cansız bedeni bulunan Narin Güran’ın cinayetiyle ilgili olarak tutuklanan 12 kişiden 4’ü hakkında Diyarbakır 8’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, “aramızda bulunan DNA ve kıl örnekleri aracında tespit edilen” amca Salim Güran, anne Yüksel Güran ve ağabey Enes Güran’ın gözaltına alındığı belirtildi. Ayrıca, cesedi dere yatağında sakladığını itiraf eden komşu Nevzat Bahtiyar’ın da olay anında aynı evde bulunmasıyla ilgili HTS ve baz istasyonu kayıtlarına dayalı olarak, “İştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi. Davanın 26 Aralık’taki ikinci duruşmasında Salim Güran, Enes Güran ve Yüksel Güran’a ‘İştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet, Nevzat Bahtiyar’a ise ‘Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme’ suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Mahkeme, sanıkların tutukluluk halinin devamına hükmetti.

TAHLİYE VE SEVKLER

Narin Güran’ın annesi Yüksel Güran ile ağabeyi Enes Güran, tutuklu bulundukları cezaevlerinden farklı cezaevlerine nakledildi. Avukat Yılmaz Demiroğlu, sosyal medya hesabından yapmış olduğu paylaşımda, “Anneyi başka bir ildeki cezaevine sevk etmişler. Küçücük çocukların annesi ile görüşmesinin önüne engel mesafeler oluşturulabiliyor. Ne yapılırsa yapılsın adaletin terazisinin şaşmaz olduğunu biliyoruz. Tarih bu fikri ve uygulamayı benimseyenleri mutlaka yazacak.” şeklinde ifade etti. Ağabey Enes Güran’ın avukatı Mahir Akbilek ise, Enes Güran’ın Diyarbakır 1 No’lu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’ndan başka bir cezaevine nakledildiğini belirterek, “Müvekkilimiz, hüküm giymemiş olup; yerel mahkemece verilen hüküm henüz BAM (Bölge Adliye Mahkemesi) ceza dairesine intikal etmemişken verilen idari karar sanığın devam eden mağduriyetini kat be kat arttıracak niteliktedir.” dedi. Amca Salim Güran’ın avukatı Onur Akdağ da, müvekkilinin sevk edildiğini belirterek, “Müvekkilim Salim Güran Erzurum’a, Enes Güran da Erzincan’a sevk edilmiştir. Yüksel hanımın nereye sevk edildiğini teyit edemedim. Nevzat Bahtiyar’ın sevki yapılmamış, kendisi Diyarbakır’da.” şeklinde bilgi verdi.

İTİRAZ SÜRECİ BAŞLADI

Savcılık, küçük Narin’in cesedini sakladığını itiraf eden Nevzat Bahtiyar’a verilen 4 yıl 6 ay hapis cezasına itiraz etti. Savcılık bu cezayı az buldu ve dosyayı istinaf mahkemesine taşıyarak, Nevzat Bahtiyar’ın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasını talep etti. Savcılığın talebi, mahkeme tarafından değerlendirilerek karara bağlanacak.