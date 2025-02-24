Narin Cinayetinde Üçüncü İddianame Onaylandı

İDDİANAME KABUL EDİLDİ

Diyarbakır’da Narin Güran cinayeti davasında suça sürüklenen ve tutuksuz yargılanan M.G. (15), İ.K. (16) ve R.A. (15) hakkında “suçluyu kayırma” iddiasıyla hazırlanan iddianame Diyarbakır 2. Çocuk Mahkemesi’nce kabul edildi. Üç çocuk, 20 Mart tarihinde hakim karşısına çıkacak. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Narin Güran cinayetine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında üçüncü iddianame hazırlanmıştı. M.G., İ.K. ve tahliye edilen amca Salim Güran’ın işçisi R.A., “suçluyu kayırma” suçlamasıyla 5 yıla kadar hapis ile yargılama süreci yaşayacak.

ÇOK SAYIDA DETAYLI GÖRÜŞME YAPILDI

Diyarbakır 2. Çocuk Mahkemesi’nde kabul edilen iddianamede, M.G. ve İ.K. adına savunma avukatı atanması talep edildi. Ayrıca, “SSÇ’ler arasında çıkar çatışması olması ihtimaline binaen ayrı ayrı müdafiler atanmasına,” dair bir istek yer aldı. İddianamenin kabulü sonrasında, dosyalar arasındaki hukuki, şahsi ve fiili bağlantılar gözetilerek, aynı suçu işledikleri öne sürülen kişiler hakkında karşıt hükümler verilmesinin önlenmesi gerektiği vurgulandı. Bu nedenle, dosyaların birleştirilmesine dair onay alınmasına ve duruşmanın 20 Mart 2025 günü saat 10.45’e ertelenmesine karar verildi.

NARİN GÜRAN CİNAYETİNDE SON DURUM

21 Ağustos tarihinde kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran’ın cesedi, 19 gün sonra 8 Eylül’de Eğertutmaz Deresi’nde bulundu. Cinayet davasında, 28 Aralık’ta açıklanan kararda Narin’in annesi Yüksel Güran, amcası Salim Güran ve ağabeyi Enes Güran’a ”ağırlaştırılmış müebbet hapis” cezası verilmişti. Ayrıca, Narin’in cesedini dereye taşıyan komşusu Nevzat Bahtiyar, “suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme” suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.