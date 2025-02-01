Narin Güran Cinayeti: Anne Ve Kardeşin Nakli

DİYARBAKIR’DA CİNAYET DAVASI SÜRECİ

Diyarbakır’da Narin Güran (8) cinayetiyle ilgili mahkeme, ‘İştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet cezasına çarptırılan enişte Enes Güran ve annesi Yüksel Güran’ı, bulundukları cezaevinden başka cezaevlerine nakletti. Narin Güran, Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi’nde 21 Ağustos’ta kaybolduktan 19 gün sonra dere yatağında çuval içerisinde, üzeri taşlarla kapatılıp gizlenmiş bir halde bulunmuştu. Olayla ilgili tutuklanan 12 kişiden 4’ü hakkında, Diyarbakır 8’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı.

İDDİANAMEDE BELİRTİLEN AYRINTILAR

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nın hazırladığı iddianamede, Narin’e ait DNA ve kıl örneği bulunan amcası Salim Güran, annesi Yüksel Güran ve ağabeyi Enes Güran’ın gözaltına alındığı ve cesedin dere yatağına taşındığını itiraf eden komşu Nevzat Bahtiyar hakkında, olay anında aynı evde oldukları belirtildi. Mahkeme, bu kişilere ‘İştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etti. 26 Aralık’ta başlayan ve 28 Aralık’ta tamamlanan 2’nci duruşmada, Salim Güran, Enes Güran ve Yüksel Güran ağırlaştırılmış müebbet ceza alırken; Nevzat Bahtiyar’a ‘Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme’ suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Sanıkların tutukluluk halinin devamına hükmedildi.

SANIKLARIN CEZAEVİ NAKİL İşLEMLERİ

Narin Güran’ın annesi Yüksel Güran ile ağabeyi Enes Güran, tutuklu bulundukları cezaevinden başka cezaevlerine sevk edildi. Avukat Yılmaz Demiroğlu, sosyal medya hesabında Yüksel Güran’ın başka bir ildeki cezaevine nakledildiğini duyurdu. Demiroğlu, “Anneyi başka bir ildeki cezaevine sevk etmişler. Küçücük çocukların annesi ile görüşmesinin önüne engel mesafeler oluşturulabilir. Ne yapılırsa yapılsın adaletin terazisinin şaşmaz olduğunu biliyoruz” şeklinde ifade etti. Ağabey Enes Güran’ın avukatı Mahir Akbilek, Enes Güran’ın Diyarbakır 1 No’lu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’ndan alınarak henüz belirlenmeyen başka bir cezaevine nakledildiğini belirtti. Akbilek, “Müvekkilimiz, hüküm giymemiş olup; yerel mahkemece verilen hüküm henüz BAM (Bölge Adliye Mahkemesi) ceza dairesine intikal etmemişken, verilen idari karar sanığın devam etmekte olan mağduriyetini artıracak niteliktedir” dedi.