Narin Güran Cinayeti: Sanıklar Farklı Cezaevine Gönderildi

NARIN GÜRAN CİNAYETİ DAVASINDA NAKİLLER YAPILDI

Diyarbakır’da 8 yaşındaki Narin Güran’ın cinayetiyle ilgili yürütülen dava kapsamında, mahkeme tarafından ‘İştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet cezasına çarptırılan ağabeyi Enes Güran ve annesi Yüksel Güran, tutuklu bulunduğu cezaevinden başka cezaevlerine nakledildi. Enes Güran ve Yüksel Güran Erzincan’a, Salim Güran ise Erzurum’a, Nevzat Bahtiyar ise Adana’ya gönderildi.

İSTİNAF MAHKEMESİ BEKLENTİSİ

Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi, Narin Güran cinayeti nedeniyle Enes ve Yüksel Güran’a ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası vermişti. Amca Salim Güran’a da ağırlaştırılmış müebbet cezası verilmişken, Nevzat Bahtiyar’a 4 yıl 6 ay hapis cezası tayin edilmişti. Şu an için istinaf mahkemesinin nihai kararını vermesi bekleniyor. İstinaf mahkemesinin, Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi’nin kararını onaylama, Güran ailesinin yaptığı itiraz talebine göre karar bozma veya Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan itiraz sonucunda Nevzat Bahtiyar’a verilen cezanın az bulunduğu değerlendirmesiyle yetersiz görebileceği ifade ediliyor. Diyarbakır Barosu da benzer bir şekilde istinafa başvurmuştu.

NEDEN NAKİLLER YAPILDI?

Kararın beklendiği bir dönemde, Enes ve Yüksel Güran’ın Erzincan cezaevine, amca Salim Güran’ın Erzurum cezaevine ve Nevzat Bahtiyar’ın Adana cezaevine nakledildiği bilgisi geldi. Tüm Güran ailesinin ve faillerin Türkiye’nin farklı noktalarındaki cezaevlerine nakledilmesi, bazı soru işaretlerini beraberinde getirdi. “Peki neden nakiller yapıldı?” sorusu gündeme geldi.