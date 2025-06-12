Narin Güran cinayetinde dava açıldı

Olayın Gelişimi ve Dava Süreci

Bağlar ilçesinin kırsal Tavşantepe Mahallesi’nde 21 Ağustos 2024’te kaybolan Narin Güran’ın cansız bedeni, arama çalışmalarının 19’uncu gününde dere yatağında yapılan incelemelerde çuval içinde, 30, 25 ve 20 kilo ağırlığındaki üç taşla kapatılıp çalılıklarla gizlenmiş halde bulundu. Bu durum sonrasında 4 kişi hakkında Diyarbakır 8’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı. Olayla bağlantılı olarak amca Salim Güran, anne Yüksel Güran ve ağabey Enes Güran, Narin’e ait DNA ve kıl örneklerinin bulunduğu araçta yakalanarak gözaltına alındı. Komşuları Nevzat Bahtiyar ise cesedin dere yatağına taşındığını itiraf etti. Bu durumda “İştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi.

Mahkeme Kararları

28 Aralık’ta gerçekleştirilen davanın ikinci duruşmasında, Salim Güran, Enes Güran ve Yüksel Güran, “İştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme” suçuyla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Nevzat Bahtiyar’a ise “Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme” suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

İstinaf Kararına Tepki

Bölge Adliye Mahkemesi 1’inci Ceza Dairesi, sanıkların aldığı hapis cezasını oy çokluğuyla 20 Mayıs’ta onayladı. Mahkeme, Diyarbakır Barosu Başkanlığının katılma hakkının bulunmadığına ve baronun istinaf talebinin reddine karar verdi. Çeşitli sebeplerle itirazda bulunan Diyarbakır Barosu, bu karara itiraz dilekçesi gönderdi ve kararın hatalı olduğunu belirtti. İtirazında şöyle denildi: