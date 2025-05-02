Narin Güran Cinayetinde Dava Ertelendi

Türkiye’nin Önemli Cinayet Davasında Yeniden Duruşma

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde yaşanan Narin Güran cinayetiyle ilgili olarak “suçluyu kayırma” suçlamasıyla açılan davada bugün üçüncü duruşma görüldü. Diyarbakır 17. Asliye Ceza Mahkemesi’nde gerçekleştirilen duruşmada, tutuklu sanıklar Maşallah, Fuat ve Birsen Güran, Salim Güran’ın işçisi Mehmet Selim Atasoy, Mehmet Şevket Kaya ve Muhammed Kaya ile tutuksuz sanıklar Şeyma Kaya, İbrahim Halil Güran, Hediye Güran, Barış Güran, Kurtuluş Güran ve Ömer Faruk Güran, çocuklar R.A. (16), M.G. (16) ve İ.K. (17) tekrar hakim karşısına çıktı. Tutuklu sanıklar, Diyarbakır Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü’nden cezaevi nakil araçlarıyla geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye getirildi.

Sanıkların Durumu ve Mahkeme Kararı

Dava sürecinde, 17. Asliye Ceza Mahkemesi, tutuklu sanıkların mevcut tutukluluk hallerinin devam etmesine karar verdi. Mahkeme, bir sonraki duruşmanın 30 Mayıs’ta yapılacağını duyurdu. Savcı, 29 Nisan’da celse arasında hazırladığı 10 sayfalık mütalaayı mahkemeye sunmuştu. Bu mütalada, Narin Güran’ın kaybolmasının ardından yapılan arama çalışmaları ve yürütülen soruşturmanın ayrıntıları yer aldı. Cumhuriyet savcısı, sanıkların 6 aydan 5 yıla kadar ayrı ayrı cezalandırılmalarını talep etti.

Dava Dosyalarının Birleştirilmesi ve Şüpheler

Narin Güran’ın annesi, ağabeyi ve amcası ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası almıştı. Cinayetle ilgili bir başka dava ise suçluyu kayırma suçundan 6’sı tutuklu 15 sanık için açılmıştı. Bu sanıklardan üçü çocuk olması nedeniyle ayrı iddianame hazırlanmıştı. Ancak, iki dava dosyası sonrasında birleştirildi. Sanıkların, arama çalışmaları sürerken gerçek dışı beyanlarda bulundukları bilgisi dikkat çekti. Ayrıca, çalışmaları etkileyebilmek amacıyla köyde yangın çıkarıldığı belirtildi. Jandarma personelini takip ettikleri ve dinledikleri telefon kayıtlarını sildikleri iddiaları da savcılığın dikkatine sunuldu.

Cinayet Olayı ve Gelişmeler

Diyarbakır’da 8 yaşındaki Narin Güran, 21 Ağustos 2024’te kaybolmuş, cansız bedeni 19 gün sonra Eğertutmaz Deresi’nde bir çuval içinde, taşlarla gizlenmiş halde bulunmuştu. Komşu Nevzat Bahtiyar, Narin’in cansız bedenini dereye gömdüğünü itiraf etmişti. Mahkeme, cinayeti işleyenlerin anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran olduğuna karar vermişti.