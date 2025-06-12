Narin Güran Davası YARGITAY’a Taşındı

HUKUKİ SÜRECİN YENİ AŞAMASI

Narin Güran cinayetine dair önemli bir gelişme yaşandı. Yapılan istinaf başvurusunun reddedilmesi üzerine, anne Yüksel Güran’ın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının bozulması talebiyle Yargıtay’a başvuru yapıldı.

CEZA HUKUKU UYGULAMALARI

Avukat Yılmaz Demiroğlu tarafından sunulan temyiz dilekçesinde, Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi tarafından 8. Ağır Ceza Mahkemesi’nin 28 Aralık 2024 tarihli karar duruşmasında, tutuklu sanıklar Yüksel Güran, Enes Güran ve Salim Güran için kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ve Nevzat Bahtiyar’a da suç delillerini gizleme suçundan verilen 4 yıl 6 ay hapis cezasına dair istinaf başvurularının hukuka uygun bulunduğu hatırlatıldı.

TAHLİYE TALEPLERİ

Yargıtay’a gönderilmek üzere 1. Ceza Dairesine sunulan dilekçede, mahkeme kararının usul ve hukuka aykırı olduğu belirtilerek, “Müvekkilim hakkındaki mahkumiyet kararı ve istinaf başvurusunun esastan reddine ilişkin hükmün usul ve yasaya aykırı olması nedeniyle bozulmasına karar verilmesini arz ve talep ediyorum” denildi. Ayrıca, olayın gelişimi göz önüne alınarak, “sanık anne yönünden kuvvetli suç şüphesini gösteren delil bulunmadığı gözetilerek müvekkilimin tahliyesine karar verilmesini talep ediyorum.”

CİNAYETİN SEBEBİ

Diyarbakır’da 8 yaşındaki Narin Güran’ın kaybolması 21 Ağustos 2024 tarihinde gerçekleşti. 19 gün sonra, cansız bedeni Eğertutmaz Deresi’nde, çuval içinde, taşlarla ve çalılıklarla gizlenmiş şekilde bulundu. Komşu Nevzat Bahtiyar, Narin’in cansız bedenini gömdüğünü itiraf etti. Mahkeme, Yüksel, Enes ve Salim Güran’ın cinayeti birlikte işlediğine hükmetti.

DAVA DOSYALARININ BİRLEŞİMİ

Narin Güran cinayetiyle ilgili başka bir dava, suçluyu kayırma suçundan 15 sanık için açılmıştı. Bu sanıklardan üçü çocuk olup, onlar hakkında ayrı iddianame hazırlanmıştı; ancak daha sonra iki dava dosyası birleştirildi. Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi ise, ilk derece mahkemesinin sanıklara verdiği cezaları hukuka uygun buldu ve istinaf başvuruları ayrı ayrı reddedildi.