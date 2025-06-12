Narin Güran’ın Annesi Yargıtay’a Başvurdu

YENİ GELİŞMELER

Narin Güran cinayetine dair yeni bir durum meydana geldi. Yüksel Güran’ın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına ilişkin Yargıtay’a başvuruldu. Bunun sebebi, ilk derece mahkemesinin iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme suçundan verilen kararın istinaf başvurusunun reddedilmesi oldu.

HUKUKİ GÖRÜŞLER

Yüksel Güran’ın avukatı Yılmaz Demiroğlu, Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi tarafından yapılan değerlendirmeleri içeren bir temyiz dilekçesi hazırladı. Dilekçede, 8. Ağır Ceza Mahkemesi’nin verdiği kararların hukuka uygun olduğunu belirttiği ve bu kapsamda Yüksel Güran, ağabey Enes ile amca Salim Güran’ın iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldığını hatırlattı. Ayrıca, sanıklardan Nevzat Bahtiyar’a da 4 yıl 6 ay hapis cezası verildiğine değinildi.

TAHLİYE TALEPLERİ

Dilekçede yer alan değerlendirmede, Yüksel Güran’ın mahkumiyet kararı ve istinaf başvurusunun yasaya aykırı olduğu belirtilerek kararın bozulması talep edildi. Temyiz incelemesinin duruşmalı yapılması istenildi. Ayrıca, olayın mevcut delil durumu ve sanık anne yönünden güçlü suçşüphesini gösteren bir delilin bulunmadığı göz önünde bulundurularak Güran’ın tahliyesi talep edildi.

CİNAYETİN ARKA PLANINA DÖNERSEK

Diyarbakır’da 8 yaşındaki Narin Güran, 21 Ağustos 2024’te kaybolmuştu. 19 gün sonra, cansız bedeni Eğertutmaz Deresi’nde çuvalın içinde, taşlar ve çalılıklarla gizlenmiş şekilde bulundu. Komşu Nevzat Bahtiyar, cinayeti işlediğini ve Narin’in bedenini dereye gömdüğünü itiraf etmişti. Mahkeme, anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran’ın birlikte cinayeti işlediklerine karar vermişti.

BİRLEŞEN DAVALAR

Narin cinayetiyle ilgili bir süredir başka bir dava, suçluyu kayırma suçlamasıyla 6’sı tutuklu toplam 15 sanık hakkında açılmıştı. Bu sanıklardan üçü çocuk olup, onlar için farklı bir iddianame hazırlandı. Ancak, ilerleyen zamanlarda iki dava dosyası birleştirildi. Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, ilk derece mahkemesinin dört sanık için verilen hapis cezalarını uygun bularak, istinaf başvurularını reddetti ve sanıkların tutukluluk hallerinin devamına dair karar verdi.