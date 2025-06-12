Narin Güran’ın Annesi YARGITAY’a Başvurdu

YARGITAY’A YAPILAN BAŞVURU

Narin Güran cinayetiyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Anne Yüksel Güran’a ilk derece mahkemesi tarafından iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme suçundan verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına yönelik istinaf başvurusunun reddedilmesi üzerine, kararın bozulması için Yargıtay’a başvuruldu.

CİNAAYETİN DETAYLARI VE YARGI SÜRECİ

Yüksel Güran’ın avukatı Yılmaz Demiroğlu, memur tarafından hazırlanan temyiz dilekçesinde, Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesinin, 8. Ağır Ceza Mahkemesi’nin 28 Aralık 2024’teki karar duruşmasında tutuklu sanıklara -anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran- iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet cezası verilmesini hatırlattı. Ayrıca, sanık Nevzat Bahtiyar’a ise suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası verildiği belirtildi.

TAHLİYE TALEBİ VE TEMYİZ DEĞERLENDİRMESİ

Yargıtaya sunulan temyiz dilekçesinde, müvekkili hakkındaki mahkumiyet kararı ve istinaf başvurusunun red edilmesinin usul ve yasaya aykırı olduğu kaydedildi. Dilekçede, “Kararın hukuka, usul ve yasaya aykırı olması nedeniyle temyiz incelemesinin duruşmalı yapılmasını, temyiz başvurumuzun kabulü ile hükmün bozulmasını, müvekkilimin tahliyesine karar verilmesini talep ediyorum” denildi.

CİNAYETİN OLAYIMI

Diyarbakır’da 8 yaşındaki Narin Güran, 21 Ağustos 2024 tarihinde kaybolmuştu. Cansız bedeni, 19 gün sonra Eğertutmaz Deresi’nde çuval içinde, üzeri taşlarla ve çalılıklar ile gizlenmiş şekilde bulunmuştu. Komşusu Nevzat Bahtiyar, Narin’in cansız bedenini dereye gömdüğünü itiraf etmişti. Mahkeme, sanık anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran’ın cinayeti birlikte işlediğine karar vermişti.

DAVA DOSYALARININ BİRLEŞMESİ VE İSTİNAF ONAYI

Narin Güran cinayetiyle ilgili bir diğer dava da suçluyu kayırma kapsamındaki 15 sanık için açılmıştı. Bu sanıklardan üçü çocuk olduğu için ayrı iddianame hazırlanmış, fakat sonrasında iki dava dosyası birleştirilmişti. Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, ilk derece mahkemesinin dört sanık için verdiği hapis cezalarını oy çokluğuyla hukuka uygun bulmuştu. Daire, istinaf başvurularını ayrı ayrı reddederek, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vermişti.