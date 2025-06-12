Narin Güran’ın Annesi Yargıtay’a Başvurdu

YENİ GELİŞMELER KAYDEDİLDİ

Narin Güran cinayetine ilişkin önemli bir gelişme yaşandı. Anne Yüksel Güran, ilk derece mahkeme tarafından çocuğa karşı kasten öldürme suçundan verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını Yargıtay’a taşıdı. İstinaf başvurusunun reddedilmesinin ardından, kararın bozulması için Yargıtay’a başvuruda bulundu.

CEZALARIN DETAYLARI BELİRTİLDİ

Yüksel Güran’ın avukatı Yılmaz Demiroğlu, temyiz dilekçesinde verilen cezaları hatırlattı. Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, 8. Ağır Ceza Mahkemesi’nin 28 Aralık 2024’teki işlediği davada Yüksel Güran ile birlikte ağabey Enes ve amca Salim Güran’a iştirak halinde kasten öldürme suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Ayrıca, komşu Nevzat Bahtiyar’a da suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası verilmesine karar verildiği, istinaf başvurusunun bu nedenle reddedildiği belirtildi.

TAHLİYE TALEBİ YAPILDI

Hazırlanan temyiz dilekçesinde müvekkilinin hükmünün usul ve yasaya aykırı olduğu ifade edilerek Yargıtay’dan bozulma talep edildi. Dilekçede ayrıca mahkeme kararının hukuka, usul ve yasaya aykırı özellikler taşıdığı belirtilerek, temyiz incelemesinin duruşmalı yapılması ve müvekkilinin kuvvetli suç şüphesine dair delil bulunmadığı vurgulanarak tahliye talep edildi.

OLAYIN GEÇMİŞİNE GİDİLDİ

Diyarbakır’da 8 yaşındaki Narin Güran, 21 Ağustos 2024’te kaybolmuştu. Narin’in cansız bedeni, 19 gün sonra Eğertutmaz Deresi’nde bir çuval içerisinde ve gizlenmiş halde bulundu. Komşu Nevzat Bahtiyar, Narin’in cansız bedenini dereye gömdüğünü itiraf etti. Yapılan duruşmada, anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran’ın iştirak ile cinayeti işlediklerine kanaat getirildi.

İKİ DAVA BİRLEŞTİRİLDİ

Narin Güran cinayetinde bir başka dava da suçluyu kayırma suçu nedeniyle 6’sı tutuklu 15 sanık için açılmıştı. Bu sanıklardan üçü çocuk olduğu için onları hakkında ayrı iddianame hazırlandı. Fakat daha sonra iki dava dosyası birleştirildi. Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, ilk derece mahkemesinin 4 sanık için verdiği cezaları hukuka uygun bularak, istinaf başvurularını ayrı ayrı reddetti ve sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.