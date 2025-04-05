Narin’in Görüntüleri İlk Kez Yayınlandı

DİYARBAKIR’DA 8 YAŞINDAKİ NARİN GÜRAN’IN ÖLDÜRÜLMESİ DAVASINDA YENİ GELİŞMELER

Diyarbakır’da 8 yaşındaki Narin Güran’ın öldürülmesi davasında, tutuklu sanıklardan anne Yüksel Güran’ın cinayet gününe ait telefon ve internet kayıtları gündeme geldi. Söz konusu kayıtlar, Güran’ın avukatı Yılmaz Demiroğlu tarafından sosyal medyada paylaşıldı.

AVUKAT DEMİROĞLU’NDAN TELEFON KAYITLARI AÇIKLAMASI

Avukat Yılmaz Demiroğlu, yaptığı paylaşımda, telefon kayıtlarında cinayeti öğrenen veya bilen birine dair şüpheli bir hareket ya da bulgu tespit edilmediğini ifade etti. “Telefon kayıtlarında, cinayetle ilgili bilgisi olan ya da şüpheli davranış sergileyen birine rastlanmadı” diyen Demiroğlu, bu açıklamanın davayla ilgili bazı soru işaretlerini gidermeyi hedeflediğini ancak sürecin yakından takip edilmesi gerektiğini vurguladı.

NARİN GÜRAN’IN GÖRÜNTÜLERİ PAYLAŞILDI

Demiroğlu ayrıca, Narin Güran’a ait yeni görüntüleri de paylaştı. Ancak bu görüntülerin içeriğiyle ilgili herhangi bir detay verilmedi. Paylaşılan kayıtlar ve görüntülerin, dava sürecinde önemli deliller olarak değerlendirilebileceği belirtiliyor.

DAVA SÜRECİNDE KANITLARIN ÖNEMİ

Ortaya çıkan telefon ve internet kayıtları, cinayet davasında yeni bir boyut kazandırıyor. Uzmanlar, bu tür dijital verilerin davaların seyrini değiştirebilecek kritik kanıtlar olduğuna dikkat çekiyor. Davanın ilerleyen sürecinde, bu kayıtların mahkemede nasıl değerlendirileceği merak konusu.