Narin’in Ölümü Üzerinden Bir Yıl Geçti

KAYBOLAN NARİN GÜRAN’IN CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Merkez Bağlar ilçesindeki Tavşantepe Mahallesi’nde yaşayan Narin Güran, 21 Ağustos 2022’de kayboldu. İddianamede yer alan bilgilere göre, Narin’in kaybolduğu yönündeki ilk resmi bildirim ağabeyi Baran Güran tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi’ne saat 20.43’te yapıldı. Narin için “kayıp çocuk vakası” olarak Jandarma Arama Kurtarma, AFAD, Dicle Üniversitesi Arama Kurtarma, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ve 112 Acil Sağlık ekiplerince geniş çaplı arama çalışması başlatıldı. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma süreci başlatırken, dalgıçlar sulama kanallarında ve su kuyularında arama yaptı. Diğer ekipler ise mahallenin çevresinde, kayalıklarda, dere kenarlarında, sazlıklarda, tarlalarda, mezarlıklarda, boş evlerde, ahırlarda, samanlıklarda ve bahçelerde günlerce Narin’i aradı. Narin’in cansız bedeni, 8 Eylül’de Eğututmaz Deresi’nde bulundu.

NARİN’İN ÖLÜMÜNÜN SEBEBİ ARAŞTIRILIYOR

Narin’in cansız bedeni üzerinde gerçekleştirilen ölü muayene ve otopsi işlemlerinin ardından alınan iç organ örnekleri ile patolojik incelemeler Adli Tıp Kurumu 1. İhtisas Kurulu tarafından hazırlanan rapora yansıdı. Raporda “Çocuğun ölümü 21 Ağustos’ta meydana gelmiştir. Çocuğun ölümünün ağız burun kapanması ve boyuna bası sonucu oksijensiz bırakılmasına bağlı olarak meydana gelmiş olduğu hususu oy birliğiyle mütalaa edilmiştir.” denildi.

Amca Salim Güran’a ait araçta yapılan analizler sonucunda Van Jandarma Kriminal Laboratuvarı’ndan elde edilen raporda, söz konusu aracın şoför koltuğunun oturma kısmında Narin’e ait DNA profiline ulaşıldı. Olayla ilgili yürütülen soruşturma devam ediyor.