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Dünya

NASA: 2024 YR4 Asteroidine Dikkat!

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NASA YENİ RİSK RAPORU PAYLAŞTI

NASA, geçtiğimiz yıl keşfedilen gök cisminin 22 Aralık 2032’de Dünya’ya çarpma ihtimali hakkında yaptığı yeni ölçümleme raporunu kamuoyu ile paylaştı. Raporda yer alan güncel verilere göre, 2024 YR4 asteroidinin 7 yıl içinde Dünya’ya çarpma olasılığı yüzde 3,1 seviyesine yükseliyor.

KÜÇÜK AMA TEHLİKELİ BİR ASTEROID

NASA’nın raporuna göre, 2024 YR4, insan medeniyetini sona erdirmeyecek ölçüde küçük bir gök cismi. Fakat, bir şehre çarparsa o bölgeyi tamamen yok edebilecek potansiyele sahip. Bilim insanları, asteroidin çarpma ihtimali olan bazı bölgeleri öngörmeye çalışıyor.

YÖRÜNGE İZLEME DEVAM EDİYOR

Asteroidin yörüngesi sürekli olarak izleniyor ve bu durum çarpma ihtimalinin zaman içinde değişebileceğini gösteriyor. Bilim insanları çalışmalarına devam ediyor ve olası senaryolar üzerinde duruyor.

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