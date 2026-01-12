NASA Artemis 2 Fırlatmasını Erken Tarihe Çekmeyi Planlıyor

nasa-artemis-2-firlatmasini-erken-tarihe-cekmeyi-planliyor

NASA, Artemis 2 görevi için daha önce Nisan 2026’ya ertelenen fırlatma tarihini gözden geçirerek sürpriz bir gelişme yaşadı. Ajans, bu önemli görev için fırlatmanın 6 Şubat gibi bir tarihte gerçekleşebileceğini bildirdi. Ancak kesin tarih, hava durumu ve teknik kontroller gibi faktörlere bağlı olarak netleşecek.

FIRLATMA HAZIRLIKLARI

Uzay Fırlatma Sistemi (SLS) ve Orion uzay aracı, Florida’daki Kennedy Uzay Merkezi’nde, fırlatma rampasına taşınmak üzere gün sayıyor. NASA, ocak sonu itibarıyla roketin yakıtla doldurulması ve geri sayım prosedürlerinin uygulanacağı kritik bir provaların gerçekleştirileceği planını açıkladı.

İNSANLI UÇUŞUN İLK ADIMI

Apollo programından sonra Ay’a yapılacak ilk insanlı uçuş olma özelliği taşıyan bu görevde, dört astronot 10 gün boyunca Orion kapsülünün yaşam destek sistemlerini test edecek. Ekip, Dünya yörüngesindeki turlardan sonra Ay’ın karanlık yüzünün ötesine uzanan bir rota izleyecek.

