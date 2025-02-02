NASA, Dünya Yakını Asteroit İçin Tarih Verdi

NASA’NIN GÖK CİSMİ ARAŞTIRMALARI

ABC News’un aktardığına göre, NASA’nın Dünya’ya Yakın Nesne Çalışmaları Merkezi, geçtiğimiz yıl tespit edilen bir gök cisminin 22 Aralık 2032 tarihinde Dünya’ya çarpma olasılığını detaylı bir şekilde inceledi. Yapılan analizlerde, 2024 YR4’ün 8 yıl içinde Dünya’ya çarpma ihtimalinin yüzde 1.33 olduğu sonucuna ulaşıldı. Bu oran, düşük görülmesine rağmen şimdiye kadar kaydedilen en yüksek çarpma olasılıklarından biri olarak dikkat çekiyor.

CISMIN ÖZELLİKLERİ VE ETKİLERİ

Söz konusu gök cismi 2024 YR4, ilk olarak 27 Aralık 2024 tarihinde Şili’deki Río Hurtado teleskobu tarafından fark edildi. Gök cisminin boyutlarının 40 ila 100 metre arasında olduğu tahmin ediliyor. Bilim insanları, 2024 YR4’ün büyük bir yıkıma yol açmayacağını, ancak çarpması durumunda yalnızca 50 kilometrelik bir alanda hasar oluşturabileceğini belirtiyor. Çarpmasının muhtemel yerleri ise doğu Pasifik, kuzey Güney Amerika, Afrika ve Güney Asya olarak gösteriliyor.

Uluslararası uzay ajansları, 2024 YR4’ün izleme çalışmalarına devam edeceğini ve çarpma ihtimaline karşı gök cisminin yönünün değiştirilmesi için önlemler alınacağını ifade ediyor. Bu durum, insanlığın tehditlere karşı daha hazırlıklı olmasını sağlamak için gereken bir konu olarak değerlendiriliyor.