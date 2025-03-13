NASA’nın Uzayda Mahsur Astronotları İçin Erteleme

NASA’NIN FIRLATIŞLANIYLA İLGİLİ TEKNİK SORUN

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), Uluslararası Uzay İstasyonu’nda (ISS) mahsur kalan iki astronotun yerini almak üzere gönderilecek dört kişilik ekibin fırlatışını ertelemek zorunda kaldı. Uzayda mahsur olan NASA astronotları Suni Williams ve Butch Wilmore’un görevini devralacak ekip, SpaceX roketinin fırlatma rampasında yaşanan bir teknik sorun nedeniyle uzaya gidemedi. SpaceX, NASA’nın Kennedy Uzay Merkezi’nden yapılması planlanan fırlatmanın ertelendiğini duyurdu.

MAHSUR KALAN ASTRONOTLARIN DURUMU

Williams ve Wilmore, 5 Haziran 2024’te Boeing’in Starliner kapsülüyle ISS’ye test uçuşu yapmaları için gönderilmişti. Ancak Starliner’da meydana gelen teknik arızalar sonucunda bu iki astronotun dönüş tarihlerinin uzaması gerekti. NASA, kapsülün boş bir şekilde Dünya’ya dönmesi talimatını vermişti. Görevi devralacak SpaceX’in yedek kapsülünün fırlatış tarihinin ertelenmesi sonucu, Williams ve Wilmore’un dünyaya dönüşlerinin mart sonu veya nisan başı çevresinde olabileceği, bu süreçte uzay istasyonunda kalacakları sürenin yaklaşık 10 ayı bulacağı öngörülüyor.