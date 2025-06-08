NASA Ve Pentagon, SpaceX’e Alternatif Arıyor

SPACE X’E ALTERNATİF ARAYIŞI

NASA ile Pentagon’un, ABD Başkanı Donald Trump ile SpaceX’in sahibi Elon Musk arasındaki anlaşmazlık nedeniyle SpaceX’e alternatif arayışında olduğu iddia edildi. Amerikan Washington Post gazetesinin ismi gizli tutulan NASA ve Pentagon yetkililerine dayandırdığı habere göre, ABD yönetimi uzay programı için yeni seçenekler üzerinde çalışmaya başladı.

TRUMP-MUSK GERİLİMİ

Haberde, Trump ile Musk arasındaki gerilimin artmasıyla birlikte Trump’ın “Elon Musk’ın şirketlerinin hükümet ile yaptığı sözleşmelerin iptal edilebileceğine” dair yaptığı açıklamanın ardından, NASA ve Pentagon’un “SpaceX’e alternatif şirketlere” yöneldiği aktarıldı. Ayrıca, Musk’ın SpaceX’in Dragon uzay aracının uçuşlarını durdurma “tehdidinin” iki kurumun yetkilileri üzerinde “şok etkisi” yarattığı belirtiliyor. Musk bu açıklamasını geri alsa da, söz konusu durumun “NASA’nın her ihtimale karşı SpaceX’e alternatif bulması gerektiği” yorumuna yol açtığı vurgulandı.

NASA VE PENTAGON’UN DURUMU

NASA, uzay uçuşlarını SpaceX’in roketleri ile gerçekleştirmekteyken, Pentagon da hassas uydularını fırlatmak için büyük ölçüde aynı şirkete bağımlı durumda. ABD Başkanı Trump, Musk ile yaşadığı anlaşmazlıkların ardından Truth Social hesabında, “Bütçemizde milyarlarca dolarlık tasarruf yapmanın en kolay yolu, Elon’un devlet sübvansiyonlarını ve sözleşmelerini feshetmektir” ifadesini paylaştı. Musk ise, NASA’nın uzay uçuşlarına hizmet veren SpaceX firmasının bu hizmeti durdurmayı düşünebileceğini belirtmiş, sonrasında bu beyanını geri çektiğini ifade etti.