Nasa Ve Pentagon, SpaceX’e Alternatif Arıyor

NASA VE PENTAGON’UN YENİ STRATEJİLERİ

NASA ile Pentagon’un, ABD yönetimi içerisinde yaşanan bazı anlaşmazlıklar nedeniyle SpaceX’e alternatif arayışına girdiği bildiriliyor. Amerikan Washington Post gazetesinin haberine göre, ismi açıklanmayan bazı NASA ve Pentagon yetkilileri, uzay programında yeni seçeneklerin değerlendirilmesi gerektiğini ifade etmiş. Bu durum, ABD Başkanı Donald Trump ile SpaceX’in sahibi Elon Musk arasındaki gerilimin artmasının ardından gelişti. Trump’ın, “Elon Musk’ın şirketlerinin hükümet ile yaptığı sözleşmelerin iptal edilebileceğine” yönelik açıklaması, bu süreci başlatan etmenlerden biri olarak öne çıkıyor.

SPACE X’E ALTERNATİF ARAYIŞI

Haberde, Trump ile Musk arasındaki gerginliğin ardından, NASA ve Pentagon’daki ilgili birimlerin SpaceX’e alternatif şirketler araştırmaya başladığı iddia ediliyor. Özellikle Musk’ın, SpaceX aracılığıyla gerçekleştirdiği Dragon uzay aracının uçuşlarını durdurabileceği “tehdidinin” yetkililer üzerinde önemli bir etki yarattığı belirtiliyor. Musk bu açıklama sonrasında geri adım atsa da, bu durumun uzay ajansını alternatif arayışına iten bir sebep olduğu ifade ediliyor.

TRUMP’IN YORUMLARI VE MUSK’IN AÇIKLAMALARI

NASA, uzay uçuşlarını SpaceX’in roketleriyle sürdürmekle birlikte, Pentagon da hassas uydularını fırlatmak için büyük ölçüde aynı şirketle iş birliği yapıyor. ABD Başkanı Trump, Musk ile aralarında yaşanan tartışmaların ardından sosyal medya üzerinden, “Bütçemizde milyarlarca dolarlık tasarruf yapmanın en kolay yolu, Elon’un devlet sübvansiyonlarını ve sözleşmelerini feshetmektir” şeklinde bir açıklama yaptı. Musk ise, bu süreçte NASA’nın SpaceX’in sunduğu uzay hizmetlerini durdurmayı düşünebileceğini dile getirmiş, fakat sonrasında bu açıklamasını geri çektiğini bildirdi.