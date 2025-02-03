Nasrallah’ın Cenaze Töreni 23 Şubat’ta Yapılacak

HİZBULLAH LİDERİ KASIM’DAN AÇIKLAMALAR

Hizbullah lideri Kasım, video mesajında, İsrail’in Lübnan’ın güneyindeki işgali ile Hizbullah’ın geçmiş liderlerinin cenaze törenlerine dair bazı açıklamalarda bulundu. Kasım, İsrail ordusunun Lübnan’ın güneyinden çekilmeye başladığını belirterek, “Güneydeki dönüş sahneleri halkın kurtuluşunu gösteriyor” dedi. Ayrıca, Lübnan devleti için İsrail’in ihlallerine ve saldırılarına karşı “sorumluluk taşıdığını” vurgulayan Kasım, “Direniş bir yol ve tercihtir. Biz de münasip bir vakitte tercihimize göre hareket edeceğiz” şeklinde konuştu.

YENİLGİYİ KABUL ETME KAMPANYASI

Kasım, Lübnan’da ABD ve İsrail tarafından desteklenen bir karşı kampanya olduğunu ileri sürerek Hizbullah ve Emel Hareketi’nin yenilgiyi kabul etmesi yönünde baskılar yapıldığını iddia etti. “Hiçbir zaman mutlak bir zaferden bahsetmedik. Kararlılıkla, ısrarla, İsrail’in işgalini kırmaya bağlı ve direnişi bitirmeden gelecek bir zaferden söz ettik” diyerek Hizbullah’ın bu süreçte yaşadığı kayıplara dikkat çekti. Hasan Nasrallah ve Haşim Safiyyuddin’in de aralarında bulunduğu birçok Hizbullah mensubu ve sivilin, İsrail’in saldırıları sonucu hayatını kaybettiğini vurguladı. Kasım, İsrail’in ateşkes anlaşmasıyla belirlenen 26 Ocak’ta Lübnan’ın güneyindeki işgal ettiği bölgelerden çekilmemesi üzerine bölge halkının direnişiyle yüzleşmek zorunda kaldığını hatırlattı.

NASRALLAH’IN CENAZE TÖRENİ

Kasım, “İsrail’in halkın direnişiyle bölgeden çıkarıldığını savunarak, ‘İsrail’in çatışmaya girmeden çekileceğini nereden biliyorsunuz?’ şeklinde bir ifade kullandı. Ayrıca, Hamas’ın 32 yıl liderliğini yapan Nasrallah’ın cenaze töreninin 23 Şubat’ta gerçekleştireceğini duyurdu. Aynı tören sırasında dört gün sonra İsrail tarafından öldürülen Haşim Safiyyuddin’in de Hizbullah Genel Sekreteri sıfatıyla defnedileceğini ifade etti. Cenaze töreninde ateş açılmamasını isteyen Kasım, törenin “Ahde bağlıyız” sloganıyla yapılacağını bildirdi.

İSRAİL ORDUSUNUN SALDIRILARI

İsrail ordusu, 27 Eylül’den 27 Kasım’daki ateşkes anlaşmasına kadar Dahiye’ye yoğun saldırılar düzenlemişti. Hizbullah Genel Sekreteri Nasrallah, 27 Eylül’de Dahiye bölgesinde gerçekleştirilen saldırı sonucunda hayatını kaybetti. Nasrallah’ın kuzeni ve haleflerinden Haşim Safiyyuddin ise 3 Ekim’de meydana gelen bir başka İsrail saldırısında hayatını kaybetmişti.