nato-2026-zirvesi-ankara-da-olacak

NATO ZİRVESİ ANKARA’DA GERÇEKLEŞECEK

NATO, 2026 Liderler Zirvesi’nin Ankara’da yapılacağını duyurdu. Bu bilgi NATO’nun sosyal medya hesabından paylaşıldı ve “NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, bir sonraki NATO zirvesinin 7 ve 8 Temmuz 2026 tarihlerinde Türkiye’nin başkenti Ankara’daki Beştepe Külliyesi’nde düzenleneceğini açıkladı” denildi.

RUTTE’DEN Türkiye’YE TEŞEKKÜR

NATO’nun internet sitesindeki açıklamaya göre Rutte, “Türkiye’ye bu önemli toplantıya ev sahipliği yapacağı için teşekkür etmek istiyorum. Türkiye ortak güvenliğimiz için paha biçilemez katkılarla 70 yıldan fazla süredir güçlü bir NATO üyesi oldu” ifadelerini kullandı. Ek olarak Rutte, “Bir sonraki Zirve’de liderler, NATO’yu daha güçlü, daha adil ve daha etkili bir ittifak haline getirmeye devam edecekler ve güvenliğimize yönelik kritik zorluklara yanıt vermeye hazır olacaklar” diye ekledi.

İKİNCİ KEZ ZİRVEYE EV SAHİPLİĞİ YAPACAK

Türkiye, 2004’te İstanbul’da gerçekleştirilen zirveden sonra ikinci kez NATO zirvesine ev sahipliği yapacak. Bu durum, Türkiye’nin NATO içindeki önemli rolünü gösteriyor.