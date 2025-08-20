Nato, 2026 Zirvesi Ankara’da yapılacak

NATO’NUN 2026 LİDERLER ZİRVESİ ANKARA’DA DÜZENLENECEK

NATO, 2026 Liderler Zirvesi’nin Türkiye’nin başkenti Ankara’da gerçekleştirileceğini açıkladı. NATO’nun sosyal medya platformundan yapılan paylaşımda, “NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, bir sonraki NATO zirvesinin 7 ve 8 Temmuz 2026 tarihlerinde Türkiye’nin Beştepe Külliyesi’nde düzenleneceğini duyurdu” denildi.

TÜRKİYE’NİN ROLÜ VE KATKILARI

NATO’nun web sitesinde yer alan ifadeye göre Rutte, “Türkiye’ye bu önemli toplantıya ev sahipliği yapacağı için teşekkür etmek istiyorum. Türkiye ortak güvenliğimiz için paha biçilemez katkılar sunarak 70 yıldan fazla süredir güçlü bir NATO üyesi oldu” diye belirtti. Rutte, ayrıca, “Bir sonraki Zirve’de liderler, NATO’yu daha güçlü, daha adil ve daha etkili bir ittifak haline getirmeye devam edecekler ve güvenliğimize yönelik kritik zorluklara yanıt vermeye hazır olacaklar.” sözlerini ekledi.

Türkiye, 2004 yılında İstanbul’da düzenlenen zirvenin ardından NATO zirvesine ev sahipliği yapacak olan ikinci ülke olacak.