NATO, 2026 Zirvesi’ni Ankara’da Duyurdu

NATO LİDERLER ZİRVESİ ANKARA’DA DÜZENLENECEK

NATO, 2026 Liderler Zirvesi’nin Türkiye’nin başkenti Ankara’da gerçekleştirileceğini açıkladı. NATO’nun sosyal medya hesabında yapılan duyuruda, “NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, bir sonraki NATO zirvesinin 7 ve 8 Temmuz 2026 tarihlerinde Türkiye’nin başkenti Ankara’daki Beştepe Külliyesi’nde düzenleneceğini duyurdu” denildi.

ZİRVENİN ÖNEMİ

NATO’nun internet sitesinde yer alan detaylara göre Rutte, Türkiye’ye bu önemli toplantıya ev sahipliği yaptığı için teşekkür etti. “Türkiye, ortak güvenliğimiz için paha biçilemez katkılar yaparak 70 yıldan fazla süredir güçlü bir NATO üyesi oldu,” diye belirtti. Rutte, ayrıca zirve hakkında şu sözleri ekledi: “Bir sonraki Zirve’de liderler, NATO’yu daha güçlü, daha adil ve daha etkili bir ittifak haline getirmeye devam edecekler ve güvenliğimize yönelik kritik zorluklara yanıt vermeye hazır olacaklar.”

İKİNCİ KEZ EV SAHİPLİĞİ YAPACAK

Türkiye, daha önce 2004 yılında İstanbul’da düzenlenen zirveden sonra ikinci kez NATO zirvesine ev sahipliği yapma fırsatı bulacak. Bu durum, Türkiye’nin NATO içindeki rolünü ve önemini bir kez daha ortaya koyuyor.