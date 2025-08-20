NATO, 2026 Zirvesi’ni Ankara’da Duyurdu

NATO LİDERLER ZİRVESİ ANKARA’DA DÜZENLENİYOR

NATO, 2026 yılında gerçekleştirilecek Liderler Zirvesi’nin Ankara’da yapılacağını duyurdu. NATO’nun sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, “NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, 7 ve 8 Temmuz 2026 tarihlerinde Türkiye’nin başkenti Ankara’daki Beştepe Külliyesi’nde düzenlenecek bir sonraki NATO zirvesini bildirdi” denildi.

RUTTE’DEN TÜRKİYE’YE TEŞEKKÜR

NATO’nun web sitesinde yer alan bilgilere göre Rutte, “Türkiye’ye bu önemli toplantıya ev sahipliği yapacağı için teşekkür etmek istiyorum. Türkiye, 70 yıldan fazla süredir güçlü bir NATO üyesi olarak ortak güvenliğimiz için paha biçilemez katkılar sağlıyor” şeklinde konuştu. Rutte, ayrıca, “Bir sonraki Zirve’de liderler, NATO’yu daha güçlü, daha adil ve daha etkili bir ittifak haline getirmeye devam edecekler ve güvenliğimize yönelik kritik zorluklara yanıt vermeye hazır olacaklar” dedi.

Türkiye, 2004 yılında İstanbul’da gerçekleşen zirveden sonra ikinci kez NATO zirvesine ev sahipliği yapma fırsatı bulacak. Bu durum, Türkiye’nin NATO içindeki önemini bir kez daha ortaya koyuyor.