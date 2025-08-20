NATO, 2026 Zirvesi’ni Ankara’da Yapacak

NATO ZİRVESİ ANKARA’DA DÜZENLENECEK

NATO, 2026 yılında gerçekleştirilecek Liderler Zirvesi’nin Ankara’da yapılacağını açıkladı. NATO’nun sosyal medya platformu üzerinden yapılan duyuruda, “NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, bir sonraki NATO zirvesinin 7 ve 8 Temmuz 2026 tarihlerinde Türkiye’nin başkenti Ankara’daki Beştepe Külliyesi’nde düzenleneceğini duyurdu” ifadesi yer aldı.

RUTTE’DEN TÜRKİYE’YE TEŞEKKÜR

NATO’nun resmi internet sitesindeki açıklamaya göre Rutte, Türkiye’ye bu önemli buluşmaya ev sahipliği yapma fırsatı için teşekkür etti ve “Türkiye, ortak güvenliğimiz için paha biçilemez katkılar sunarak 70 yıldan fazla süredir güçlü bir NATO üyesi oldu” şeklinde konuştu.

LİDERLER ZİRVE’DE STRATEJİLERİ BELİRLEYECEK

Rutte, ayrıca “Bir sonraki Zirve’de liderler, NATO’yu daha güçlü, daha adil ve daha etkili bir ittifak haline getirmeye devam edecekler ve güvenliğimize yönelik kritik zorluklara yanıt vermeye hazır olacaklar” ifadelerini ekledi. Türkiye, 2004 yılında İstanbul’da gerçekleştirilen zirveden sonra ikinci kez NATO zirvesine ev sahipliği yapacak.