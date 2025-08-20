NATO, 2026 Zirvesini Ankara’da Yapacak

NATO ZİRVESİ ANKARA’DA YAPILACAK

NATO, 2026 Liderler Zirvesi’nin Türkiye’nin başkenti Ankara’da gerçekleştirileceğini duyurdu. NATO’nun sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, bir sonraki NATO zirvesinin 7 ve 8 Temmuz 2026 tarihlerinde Türkiye’nin başkenti Ankara’daki Beştepe Külliyesi’nde düzenleneceğini duyurdu” şeklinde belirtildi.

RUTTE’DEN TEŞEKKÜR

NATO’nun resmi internet sitesinde yer alan açıklamada Rutte, “Türkiye’ye bu önemli toplantıya ev sahipliği yapacağı için teşekkür etmek istiyorum. Türkiye, ortak güvenliğimiz için paha biçilemez katkılar yaparak 70 yıldan fazla süredir güçlü bir NATO üyesi oldu” ifadelerini kullandı. Rutte, ayrıca “Bir sonraki Zirve’de liderler, NATO’yu daha güçlü, daha adil ve daha etkili bir ittifak haline getirmeye devam edecekler ve güvenliğimize yönelik kritik zorluklara yanıt vermeye hazır olacaklar” dedi.

İKİNCİ KEZ EV SAHİPLİĞİ YAPACAK

Türkiye, 2004 yılında İstanbul’da gerçekleştirilen zirvenin ardından bir kez daha NATO zirvesine ev sahipliği yapacak. Bu durum, Türkiye’nin NATO içindeki önemli rolünü ve uluslararası güvenlik konusundaki katkılarını gözler önüne seriyor.