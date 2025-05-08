NATO’da Türk General Görevine Seçildi

HAFTALIK BİLGİLENDİRME TOPLANTISI DÜZENLENDİ

Milli Savunma Bakanlığı, haftalık bilgilendirme toplantısını gerçekleştirdi. Devam eden operasyonlar, arama-tarama faaliyetleri ve sınır güvenliği çerçevesinde son bir hafta içinde Irak’ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 3 PKK’lı terörist teslim olmuş. Ayrıca, Pençe-Kilit operasyon bölgesinde tespit edilen teröristlere ait mağaralarda çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirilerek kullanılamaz hâle getirildi.

BİR TÜRK GENERALİN NATO’DA GÖREVİNE SEÇİLMESİ

Bakanlık kaynakları, bir Türk generalin NATO Uluslararası Askeri Karargâhı İş Birliği ile Güvenlik Direktörü görevine seçilmesiyle ilgili bilgi paylaştı. “NATO tarihinde ilk defa Türkiye, Brüksel’deki NATO Uluslararası Askeri Karargâhı’nda direktör seviyesinde temsil edilecektir. Bu kapsamda, kritik öneme sahip ‘İş Birliği ile Güvenlik Direktörü’ görevine Tuğgeneral Eray Ündüger seçilmiştir. Personelimizin bu kritik role seçilmesi, Türkiye’nin NATO’daki etkin rolünün ve İttifakın güvenlik ve istikrarına olan katkısının önemli bir göstergesi olarak değerlendirilebilir.” açıklaması yapıldı.

İSRAİL İLE SURİYE’DE GERGİNLİK

MSB kaynakları, İsrail ile Suriye arasındaki gerginlik havadislerine dair, İsrail’in Suriye üzerinde gerçekleştirdiği hava harekâtlarını tasvip etmediklerini belirtti. Kaynaklar, “Bu hava harekâtları Suriye’de istikrarı bozmaktan başka bir amaca hizmet etmemektedir. Birçok ülke gibi Birleşmiş Milletler de İsrail’in Suriye’ye yönelik saldırılarına tepki göstererek bunların durdurulması çağrısında bulunmuştur. Suriye yeni hükümetinin talebi çerçevesinde alanda icra edeceğimiz faaliyetlerin emniyetle yürütülmesi maksadıyla bölgede bulunan tüm unsurlar ile koordinasyon faaliyetlerine devam edilmektedir.” dedi.

EMEKLİ ASKERLERİN ORDUEVLERİNE GİRİŞ YASAĞI

MSB kaynakları, bazı emekli askerlerin orduevlerine giriş yasağı iddialarına yönelik bir açıklama yaptı. Açıklamada, “Kendisine özel bir görev verilmediği halde, muvazzaflık yaptığı döneminde bulunduğu görev ve görev yerleri hakkında beyanat veren, yazı yazan veya sair surette açıklamalarda bulunan, astlık-üstlük münasebetlerini zedelemeye yönelik açıkça aşağılayıcı söz ve davranışta bulundukları çeşitli komutanlık ve resmi kaynaklardan tespit edilenlerin orduevleri, askeri gazinolar ve diğer askeri sosyal tesislere girişleri geçici veya sürekli olarak yasaklanabilmektedir.” denildi. Ayrıca, “Son dönemde orduevlerine girişi yasaklanan emekli personele; Bakanlığımıza ve Türk Silahlı Kuvvetlerine eleştirileri için değil, maksatlı ve sistematik şekilde yukarıda belirtilen mevzuat kapsamına giren söz ve davranışlarda bulundukları tespit edildiği için yasal işlem tesis edilmiştir.” ifadesi eklendi.

PAKİSTAN-HİNDİSTAN GERİLİMİ

MSB kaynakları, Pakistan-Hindistan arasındaki gerginlik ile ilgili olarak, “Biz, bölgemizde ve dünyada yeni çatışmalar istemediğimizi her fırsatta vurguluyor ve sivilleri ve sivil altyapıyı hedef alan saldırıları kınıyoruz.” dedi. “İki ülke arasındaki bu tansiyonun da bir an önce düşürülmesini, benzer olayların tekrarını önlemek için terörle mücadele dâhil olmak üzere ihtiyaç duyulan mekanizmaların oluşturulmasını ümit ediyoruz.” açıklamasında, “Tarafların sağduyulu davranmalarını telkin ediyoruz.” ifadeleri yer aldı.