NATO’da Türk General Seçildi!

BASIN TOPLANTISI VE AÇIKLAMALAR

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) İnsani Yardım Tugay Komutanlığı’nda gerçekleştirilen haftalık basın bilgilendirme toplantısında açıklamalarda bulundu. Aktürk, Bakanlığın tüm birlik ve kurumlarının milli güvenliği ve çıkarları güçlü bir şekilde korumaya, bölgesel ve küresel güvenlik ile istikrara yönelik önemli ve belirleyici katkılar sunmaya devam ettiğini vurguladı. TSK’nın terör örgütü ile mücadelesini sürdürdüğünü belirten Aktürk, “Devam eden operasyonlar, arama tarama faaliyetleri ve sınır güvenliği kapsamında son bir haftada, Irak’ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 3 PKK’lı terörist teslim oldu. Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen teröristlere ait mağaralarda çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirilip kullanılamaz hale getirildi” dedi. Ayrıca, 3 Mayıs’ta Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan kahraman silah arkadaşımız İstihkam Uzman Çavuş Önder Özen’e Allah’tan rahmet diledi ve “Kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır diliyoruz” ifadelerini kullandı. Anneler Günü dolayısıyla aziz şehitlerimiz ve kahraman gazilerimizin annelerinin gününü de kutladı.

SINIR GÜVENLİĞİ VE OPERASYONLAR

Aktürk, sınır güvenliği ile ilgili bilgiler vererek, hudutlarda 4’ü terör örgütü mensubu olmak üzere 175 şahsın yakalandığını, 1893 şahsın ise engellendiğini açıkladı. Ayrıca, “1 Ocak itibarıyla sınırlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 1841, engellenen kişi sayısı da 29 bin 657 olmuştur” şeklinde bilgi verdi. Suriye harekat alanlarında 8 Ocak’tan bu yana devam eden tünel imha faaliyetleri kapsamında Tel Rıfat ve Menbiç bölgelerinde yaklaşık 200 kilometre uzunluğundaki tünellerin imha edildiğini söyledi.

EĞİTİM VE TATBİKAT FAALİYETLERİ

Tuğamiral Aktürk, Türk Silahlı Kuvvetlerinin personel niteliklerini geliştirmek amacıyla eğitim faaliyetlerine aralıksız devam ettiğini belirterek, Karadeniz, Marmara, Ege Denizi ve Doğu Akdeniz’de icra edilen DENİZKURDU-II tatbikatı hakkında bilgi verdi. “Tatbikata Deniz Kuvvetlerimizin yanı sıra Kara, Hava Kuvvetlerimiz ile Sahil Güvenlik Komutanlığından toplam 120 gemi, 7 insansız deniz aracı ve 85 hava aracı katılıyor. İçişleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Türk Kızılayı da tatbikata katılmakta” dedi. Ayrıca, farklı illerde pek çok tatbikat düzenlendiğini sözlerine ekledi.

NATO İLE İLİŞKİLER VE KATILIMLAR

Aktürk, Türkiye’nin uluslararası eğitim ve tatbikat faaliyetlerini başarıyla sürdürdüğünü ve Kosova Barış Gücü (KFOR) Komutanlığı görevini Ekim 2023-2024 döneminde başarıyla ifa edeceğini belirtti. “Ülkemiz, NATO ve Avrupa-Atlantik bölgesinin güvenliği için önemli katkılarda bulunmayı sürdürecek. Ayrıca, NATO tarihin de ilk kez, Türkiye’miz Brüksel’deki NATO Uluslararası Askeri Karargahında direktör seviyesinde temsil edilecektir” dedi.

İSRAİL’İN SALDIRILARINA YANIT

Tuğamiral Aktürk, İsrail’in saldırılarına devam ettiğine dikkat çekerek, uluslararası toplumun Gazze’de yeniden ateşkes ilan etmesi gerektiğini ifade etti. “İsrail’in, Lübnan’daki ateşkes ihlallerini sürdürmesi ve Suriye’nin toprak bütünlüğüne yönelik saldırılarını durdurması gerekiyor” şeklinde konuştu.

SAVUNMA SANAYİ FAALİYETLERİ

Aktürk, yerli ve milli savunma sanayinin faaliyetlerine de değindi. “Kara Kuvvetleri Komutanlığımız, ‘Dragoneye-2 Termal Kamera’ ile ‘Sırt Tipi Karıştırma Sistemi’ muayene ve kabul faaliyetlerini tamamlayıp envantere almıştır” şeklinde bilgi vererek, savunma sanayisinin ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik çalışmaların sürdüğünü aktardı.