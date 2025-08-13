NATO Genel Sekreteri Rutte Barış Vurguladı

Gündem

RUSYA-UKRAYNA GERİLİMİ DEVAM EDİYOR

Rusya ve Ukrayna arasındaki gerilim sürerken NATO Genel Sekreteri Mark Rutte önemli bir açıklama yaptı. Rutte, ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelensky, Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Antonio Costa, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve diğer Avrupalı liderlerle birlikte bir çevrimiçi toplantı gerçekleştirdi.

BİRLİKTE HAREKET EDİYORUZ

Toplantı sonrası Rutte, Amerikan X şirketinin sosyal medya platformunda açıklama yaptı. Trump’ın, Rus Cumhurbaşkanı Vladimir Putin ile 15 Ağustos’ta yapacağı zirve öncesi bir görüşme yaptığını belirten Rutte, “Bu korkunç savaşın sona erdirilmesi, adil ve kalıcı bir barışın sağlanması için birlik içindeyiz.” dedi.

Rutte, Trump’ın liderliğine ve müttefikleriyle yakın koordinasyona minnettar olduğunu vurgulayarak, “Top, Putin’in sahasında.” ifadesini kullandı. Söz konusu liderler, Almanya’nın ev sahipliğinde, Rusya ile varılacak olası bir diplomatik çözümde Ukrayna ve Avrupa’nın güvenlik çıkarlarının korunması ve caydırıcılığın sağlanması gibi konuları çevrimiçi toplantıda ele aldı.

