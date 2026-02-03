NATO Genel Sekreteri Rutte’den Ukrayna’ya Güçlü Destek Açıklaması

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Ukrayna Parlamentosu’na hitap etti. Konuşmasında Ukrayna halkının gösterdiği direnişi öven Rutte, 4 yıldır devam eden savaşın sona erdirilmesi ve sonrası için sağlanacak barışın kalıcılığının önemine vurgu yaptı. Rutte, sadece bugün değil, gelecek nesillerin özgür yaşayabilmesi için güçlü silahlı kuvvetler ile sağlam güvenlik garantilerine ihtiyaç duyulduğunu belirtti. Ayrıca, “ABD, Avrupa ve Kanada, Ukrayna’nın Rusya ile barış yapmasına gereken güvenceyi sağlamaya hazır olduklarını teyit etti. ‘Gönüllüler Koalisyonu’ üyeleri, geçen ay Paris’te benim ve Başkan Zelenskiy’nin katılımıyla gerçekleşen toplantıda bu garantilerle ilgili cesaret verici ilerleme kaydetti” ifadelerini kullandı.

KARADA ASKERLER, HAVADA JETLER, KARADENİZ’DE SAVAŞ GEMİLERİ OLACAK

Barış anlaşmasının sağlanmasının ardından askeri varlığına ilişkin bilgi veren Rutte, “Bazı Avrupalı müttefikler, anlaşmanın ardından Ukrayna’ya asker konuşlandıracaklarını açıkladı. Karada askerler, havada jetler ve Karadeniz’de savaş gemileri olacak. ABD, arka planda güvence mekanizması işlevi görecek, diğer müttefikler ise çeşitli şekillerde destek sözü verdi” şeklinde konuştu.

ZOR SEÇİMLER GEREKTİRECEK

Güvenlik garantilerinin sağlam olduğuna dikkat çeken Rutte, sürecin zorluğuna da vurgu yaparak, “Bu çok kritik, çünkü bu korkunç savaşı sona erdiren bir anlaşmaya varmanın ‘zor seçimler’ gerektireceğini biliyoruz. Ukrayna’nın, yaşadığı kayıplar ve yaptığı fedakarlıkların tekrar risk altına girmemesinin kesinlikle sağlanması gerekiyor. Başka bir Budapeşte Memorandumu veya Minsk Anlaşması istemekte haklısınız” değerlendirmesini yaptı. Askeri yardımların koordinasyonu hakkında bilgi veren Rutte, ‘Ukrayna’nın Öncelikli İhtiyaçlar Listesi’ (PURL) aracılığıyla milyarlarca dolarlık kritik askeri donanımın akışının sürdüğünü bildirdi. Rutte, “PURL sistemi sayesinde, Ukrayna’nın Patriot bataryaları için füzelerinin yaklaşık yüzde 75’ini ve diğer hava savunma sistemlerinde kullanılan füzelerin yüzde 90’ını bu sistemle sağladık” şeklinde açıklamada bulundu.

RUSYA 1 MİLYONDAN FAZLA KAYIP VERDİ

Doğrudan görüşmelerin devam ettiğini ve bunun önemli bir ilerleme olduğunu vurgulayan Rutte, fakat Rusya’nın son zamanlardaki saldırılarının barış konusunda ciddiyetini sorgulattığını aktardı. Rutte, “Rusya’nın bugüne kadar 1 milyondan fazla kayıp vererek bu savaş için ağır bir bedel ödediğini biliyoruz. Putin, kendi halkını feda etmeye istekli olsa da kazanmıyor” diyerek değerlendirmelerde bulundu.