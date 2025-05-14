NATO Kapısı Açıldı: HÜRJET Anlaşması İmzalandı

İSPANYA’DA ANLAŞMA İMZALANDI

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) tarafından geliştirilen Türkiye’nin ilk yerli jet eğitim ve hafif taarruz uçağı HÜRJET’e NATO ve diğer dünya ülkelerinin kapılarını açacak olan bir anlaşma, İspanya’da gerçekleştirildi. Madrid’de yapılan açıklamada TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, “Bu anlaşma HÜRJET projesinde atmayı planladığımız adımlardan önemli bir kilometre taşı oluşturuyor” şeklinde konuştu. Demiroğlu, bu anlaşmayla birlikte endüstri alanında karşılıklı iş birliği konularını belirlediklerini ve HÜRJET’in İspanyol konfigürasyonunda hangi firmaların hangi ürünleri sunacağını tespit ettiklerini ifade etti.

EMİN ADIMLARLA İLERLEME

Uzun ve zahmetli bir süreçte emin adımlarla ilerlediklerini belirten Demiroğlu, “Anlaşma ile birlikte çok önemli bir adım attık” dedi. TUSAŞ ve Türkiye açısından, bu seviyede ilk iş birliği anlaşması olması nedeniyle dikkate değer olduğunu vurgulayan Demiroğlu, Türkiye’de üretilen bir jet eğitim uçağının NATO ülkesine kullanılması için verilmesinin önemine dikkat çekti. Diğer firmalarla birlikte teknik düzeyde yapılan çalışmaların hızlandırılacağını vurgulayan Demiroğlu, anlaşmanın büyük bir potansiyele sahip olduğunu aktardı.

POTANSİYELİ YUVARLAMA

Demiroğlu, “Bunu başarabildiğimiz noktada birçok başka kapı açılacak. Sadece NATO için değil. Biz inanıyoruz ki, bu platform diğer dünya ülkeleri için eğitim ve hafif taarruz alanında kullanılabilecek” şeklinde konuştu. TUSAŞ Genel Müdürü, bu anlaşmanın ciddi bir boşluğu doldurduğunu ve bunun kendilerini umutlandırdığını belirtti. “Biz çok ümitliyiz, gururluyuz ve çalışmalara devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

KAPILAR AÇILABİLİR

HÜRJET anlaşmasının çok boyutlu olduğunu ifade eden Demiroğlu, bunun sadece hava savunma sanayi için değil, kara, deniz ve hava sistemleri alanında da Türk ürünlerine kapılar açabileceğini dile getirdi. Demiroğlu, “Kullanıldıkça, hizmeti gördükçe güven başlıyor ve bu da tercihi getiriyor” ifadeleriyle güven unsurunun önemi üzerinde durdu.

ULUSLARARASI FUARDA YER ALINDI

Ayrıca TUSAŞ Genel Müdürü, Türkiye’nin ilk kez milli katılımla yer aldığı Madrid’deki 4. Uluslararası Savunma ve Güvenlik Fuarı’nın (FEINDEF) hızlı şekilde büyüdüğünü belirtti. İspanya’nın etkisiyle geniş bir coğrafyadan ziyaretçiler alan fuarda yeni bağlantılar kurma ve önceden görüştükleri firmalarla daha da yakınlaşma fırsatı bulduklarını ifade eden Demiroğlu, “Bu yolculuk uzun ve çalışkan bir süreç gerektiriyor ama gelişmelerden memnunuz ve ümitliyiz. Buradaki temaslarımızın meyvelerini toplayacağız” şeklinde değerlendirmelerde bulundu.