NATO, Türkiye’yi Güçlü Müttefik Olarak Vurguladı

NATO ZİRVESİNE HAZIRLIK BAHİSİ

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile gerçekleştirdiği görüşme hakkında bazı açıklamalar yaptı. Rutte, “Önümüzdeki ay yapılacak NATO Zirvesi’ne hazırlık kapsamında bugün Ankara’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelmekten memnuniyet duydum.” şeklinde ifade etti. NATO’nun güçlü bir müttefiki olarak Türkiye’nin önemine dikkat çekerek, “Türkiye, sağlam ve yetenekli bir müttefiktir.” şeklinde bir değerlendirmede bulundu.

UKRAYNA KONUSUNDA GÖRÜŞMELER

Rutte, görüşme sırasında barış yolunda ilerleme sağlanması için önemli bir fırsatın bulunduğuna dikkat çektiği Ukrayna konusunu da ele aldıklarını belirtti. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Ayrıca, barış yolunda ilerleme sağlanması için gerçek bir fırsat penceresinin bulunduğu Ukrayna konusunu da ele aldık.” ifadelerini kullandı. Rutte’nin açıklamaları, NATO Zirvesi öncesindeki bu görüşmelerin önemini ortaya koydu.