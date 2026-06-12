NATO Zirvesi İdari İzin 2026: 6-12 Temmuz Memurlara İzin Verilecek Mi?

ANKARA’DA 7-8 TEMMUZ 2026 TARİHLERİNDE DÜZENLENECEK NATO LİDERLER ZİRVESİ ÖNCESİNDE BAZI İLÇELERDEKİ KAMU ÇALIŞANLARINA İDARİ İZİN VERİLECEĞİ DUYURULDU. ZİRVE KAPSAMINDA İL GENELİNDE GÜVENLİK TEDBİRLERİ ÜST SEVİYEYE ÇEKİLİRKEN EĞLENCE VE ŞENLİK GİBİ TOPLU ORGANİZASYONLARA İZİN VERİLMEYECEĞİ BELİRTİLDİ.
İDARİ İZİN KARARI HANGİ İLÇELERİ KAPSIYOR
ANKARA VALİLİĞİ TARAFINDAN YAPILAN AÇIKLAMAYLA MEMURLARA İDARİ İZİN VERİLECEK İLÇELER NETLEŞTİ. BU GELİŞME ÜZERİNE KAMU ÇALIŞANLARI 6-12 TEMMUZ ARALIĞINDA İDARİ İZNİN GEÇERLİ OLUP OLMAYACAĞINI SORGULAMAYA BAŞLADI.
ZİRVE GÜVENLİĞİ İÇİN SIKI TEDBİRLER DEVREYE ALINDI
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI TARAFINDAN ALINACAK TEDBİRLER TÜM YÖNLERİYLE DEĞERLENDİRİLİRKEN KENT TRAFİĞİNİ RAHATLATMAK VE GÜVENLİĞİ SAĞLAMAK AMACIYLA ZİRVE BOYUNCA HİÇBİR TOPLU ORGANİZASYONUN YAPILMASINA MÜSAADE EDİLMEYECEĞİ AÇIKLANDI.