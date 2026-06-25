NATO Zirvesi Nedeniyle Akademi Eğitimine Bir Hafta Ara

Ankara’da düzenlenecek NATO Zirvesi öncesinde başkentte kamu personeline yönelik radikal adımlar atılmaya başlandı ve öğretmen adaylarına bir hafta süreyle idari izin kararı alındı. Şehirdeki yoğunluğu azaltmak ve güvenlik önlemlerini artırmak için bu karar alındı. 7-8 Temmuz 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek zirve, başkentin çalışma ve eğitim düzenini değiştiriyor. Cumhurbaşkanlığı koordinasyonunda alınan tedbirler kapsamında Milli Eğitim Akademisi’ndeki öğretmen adayları 6-12 Temmuz arasında izinli sayılacak.

AKADEMİDEN ÖĞRETMEN ADAYLARINA RESMİ MESAJ GELDİ

Geleceğe hazırlanan öğretmen adaylarına karar bir mesajla bildirildi. Mesajda şu ifadelere yer verildi: “Sayın Öğretmen adaylarımız 6-12 Temmuz tarihleri arasında idari izinlisiniz. Bu hafta yapılması gereken derslerin telafi duyurusu daha sonra yapılacaktır.” Zirve nedeniyle akademi bir hafta süreyle kapanacak. Telafi programları idari izin döneminin ardından kurumsal kanallardan duyurulacak.

MEMURLARIN ÇOĞUNLUĞUNA İZİN VERİLECEĞİ İDDİA EDİLDİ

Zirvenin şehir trafiğine ve sosyal hayata etkisini azaltmak için atılacak adımlar sadece öğretmen adaylarıyla sınırlı kalmayacak. Ankara’daki memurların büyük çoğunluğunun da aynı tarihler arasında izinli sayılacağı ifade edildi.