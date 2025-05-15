NATO Zirvesi Türkiye’de yapılacak

ANTALYA’DA ULUSLARARASI NATO TOPLANTISI

Antalya, önemli bir uluslararası toplantıya ev sahipliği yapıyor. NEST Kongre Merkezi’nde düzenlenen NATO Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın liderliğinde gerçekleştirildi. Toplantının ardından Fidan, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Türkiye’nin uluslararası meselelerdeki rolüne değinen Fidan, diplomasi alanında atılan adımları vurguladı.

2026 NATO ZİRVESİ TÜRKİYE’DE GERÇEKLEŞECEK

Fidan, başta Gazze, Suriye ve Ukrayna-Rusya çatışma bölgeleri olmak üzere barış sağlama çabalarını dile getirdi ve gelecek yıl için de önemli bir müjde verdi. Bakan Fidan, “NATO Liderler Zirvesi, önümüzdeki yıl Türkiye’de yapılacak. Türkiye olarak NATO’daki sorumluluklarımızı yerine getirmeye ve ittifakın güçlendirilmesi için çalışmaya devam edeceğiz. Aynı zamanda hem küresel hem de bölgesel barışın tesisi için çabalarımızı devam ettireceğiz” şeklinde konuştu.

AVRUPA GÜVENLİĞİ NEDEN NATO İLE İLİŞKİLİ

Fidan, Avrupa’nın güvenliği konusunda da önemli noktalara değindi: “Avrupa’nın güvenliği NATO’dan ayrı düşünülemez. NATO ittifakının ikinci büyük ordusuna sahip Türkiye, Avrupa güvenlik mimarisinde önemli rol oynuyor.” Antalya’daki toplantı gündeminde, Rusya-Ukrayna Savaşı’na yönelik barış çabaları da yer aldı. Fidan, barışın ancak müzakerelerle sağlanabileceğini ifade etti.

SURİYE’DE İSTİKRAR VE GÜVENLİK

Fidan, “Suriye’de istikrar ve güvenliğin sağlanmasının öncelikli olduğu konusunda mutabıkız. Biz Türkiye olarak Suriye’nin uluslararası topluma daha fazla entegre olması için çalışmaları sürdürüyoruz” dedi. Ayrıca, bu toplantı kapsamında ABD Dışişleri Bakanı ve Suriye Dışişleri Bakanı ile görüşmeler yapılacağını belirtti. Gazze’deki durum da gündeme geldi ve bölgedeki gerginliğin azaltılmasının önemli olduğu vurgulandı.

RUSYA-UKRAYNA GÖRÜŞMELERİ HAKKINDA SON DURUM

Fidan, Rusya-Ukrayna müzakereleri hakkında da bilgi verdi. Her iki tarafın prensipte ateşkese hazır olduğunu ancak taleplerinin farklı olduğunu söyledi. “Müzakerenin ihtiyaç duyulan bir alan olduğunu düşünüyoruz” diyen Fidan, Ankara, Antalya ve İstanbul’da yoğun bir diplomasi trafiği yürütüldüğünü belirtti.

YPJ’NİN ASKERİ YAPILARI HAKKINDA AÇIKLAMALAR

Son olarak, YPG’nin askeri yapılarının çözülmesi gerektiğine dikkat çeken Fidan, “Suriye’deki orduya her şeyi teslim etmesi gerek. YPG’nin atması gereken adımlar atmadığını görüyoruz” diye konuştu. Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Suriye’ye yönelik yaptırımların kaldırılması talebine de değindi. Bu toplantının, Türkiye’nin NATO’deki rolü ve sorumluluklarının altını çizen bir organizasyon olduğunu belirtti.