Navigasyon Hatası, Kapadokya’da Araç Sıkıştı

KAPADOKYA’DA SÜRÜCÜ NAVİGASYON HATASIYLA TRAFİĞE KAPALI YOLA GİRDİ

Türkiye’nin önde gelen turizm alanlarından biri olan Kapadokya bölgesini ziyaret eden bir sürücü, navigasyon cihazının yanlış yönlendirmesi sonucunda taşıt trafiğine kapalı bir yoldan girdi. Bu sırada peri bacalarının arasında ilerlerken yaşanan anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi ve görüntüler sosyal medyada geniş bir yankı buldu. Kayalıkların bulunduğu vadide ilerleyen sürücü, sosyal medya hesabında “Bütün turistlere gösterdim. Düştüğü kuyudan nasıl çıkarılır adlı çalışmam” ifadelerini paylaştı.

Kapadokya, UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan, doğal yapısıyla koruma altında bulunması gereken bir bölge olarak biliniyor. Uzmanlar, yaşanan bu tür olayların çevre güvenliği ile turist bilgilendirmesi açısından son derece önemli olduğunu vurguluyor. Yetkililer, dijital harita uygulamalarının güncellenmesi ve bölgeye özgü uyarıların eklenmesi gerektiğinin altını çiziyor.

Türkiye Hanehalklarının Seviye Dağılımı Belli

Türkiye İstatistik Kurumu, 2023 sosyoekonomik seviye araştırmasının sonuçlarını paylaştı. Çamoluk en düşük, Çankaya ise en yüksek sosyoekonomik seviyeyle öne çıktı.
Özgür Özel, Mitingde Çerçioğlu’na Gönderme Yaptı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Aydın'da gerçekleştirilecek miting için davette bulundu. Özel, AK Parti'ye katılan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı'na dolaylı eleştirilerde bulundu.

