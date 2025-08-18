Gündem

Navigasyon Hatası Kapadokya'da Aracı Soktu

TURİZM MERKEZİ KAPADOKYA’DA TRAFİK GÜVENLİĞİ SORUNU

Türkiye’nin önde gelen turizm bölgesi olan Kapadokya’ya gelen bir sürücü, navigasyon sisteminin hatalı yönlendirmesi sonucunda, trafiğe kapalı bir alana giriş yaptı. Peri bacalarının arasında ilerleyen sürücünün o anları cep telefonuyla kaydedildi ve bu görüntüler sosyal medyada büyük ilgi gördü. Kayalıkların arasında sürdüğü yolculuk sırasında sürücü, “Bütün turistlere gösterdim. Düştüğü kuyudan nasıl çıkarılır adlı çalışmam” şeklinde bir paylaşımda bulundu.

DOĞAL MIRASIN KORUNMASI GEREKEN BİR KONU

Kapadokya, UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alıyor ve doğal yapısının korunması gereken bir bölge olarak dikkat çekiyor. Uzmanlar, bu tarz olayların hem çevre güvenliği hem de turistlerin bilgilendirilmesi açısından önem taşıdığını belirtiyor. Yetkililer, dijital harita uygulamalarının güncellenmesini ve bölge için özel uyarılarla zenginleştirilmesini gerektiğini vurguluyor.

