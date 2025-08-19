Navigasyon Hatası Kapadokya’da Araçla İlerletti

KAPADOKYA’DA NAVİGASYON HATASI

Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden biri olan Kapadokya’ya gelen bir sürücü, navigasyon sisteminin yanlış yönlendirmesi sonucu taşıt trafiğine kapalı olan bir yola girdi. Bu sırada, peri bacalarının arasında ilerlerken cep telefonu kamerasıyla kaydettiği anlar sosyal medyada büyük ilgi gördü. Sürücü, videoyu paylaşarak “Bütün turistlere gösterdim. Düştüğü kuyudan nasıl çıkarılır adlı çalışmam” ifadelerini kullandı.

Kapadokya, UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan ve doğal yapısıyla korunması gereken önemli bir bölge. Konuyla ilgili uzmanlar, bu tür olayların hem çevre güvenliği hem de turist bilgilendirmesi açısından kritik önem taşıdığına dikkat çekiyor. Yetkililer, dijital harita uygulamalarının güncellenmesi ve bölgeye yönelik özel uyarılarla desteklenmesi gerektiğini belirtiyor.