Gündem

Navigasyon Hatası Kapadokya’da Araçla İlerletti

navigasyon-hatasi-kapadokya-da-aracla-ilerletti

KAPADOKYA’DA NAVİGASYON HATASI

Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden biri olan Kapadokya’ya gelen bir sürücü, navigasyon sisteminin yanlış yönlendirmesi sonucu taşıt trafiğine kapalı olan bir yola girdi. Bu sırada, peri bacalarının arasında ilerlerken cep telefonu kamerasıyla kaydettiği anlar sosyal medyada büyük ilgi gördü. Sürücü, videoyu paylaşarak “Bütün turistlere gösterdim. Düştüğü kuyudan nasıl çıkarılır adlı çalışmam” ifadelerini kullandı.

Kapadokya, UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan ve doğal yapısıyla korunması gereken önemli bir bölge. Konuyla ilgili uzmanlar, bu tür olayların hem çevre güvenliği hem de turist bilgilendirmesi açısından kritik önem taşıdığına dikkat çekiyor. Yetkililer, dijital harita uygulamalarının güncellenmesi ve bölgeye yönelik özel uyarılarla desteklenmesi gerektiğini belirtiyor.

ÖNEMLİ

Gündem

Kerem Aktürkoğlu Transferi Hızla Tamamlanıyor

Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu transferini tamamlamak için son adımları atıyor. Başkan Ali Koç, transferdeki engelleri aşmak amacıyla Benfica ile görüşecek.
Dünya

Belçika’da Okullarda Cep Telefonu Yasak

Belçika, 2025-2026 eğitim-öğretim yılından itibaren ilkokul ve ortaokullarda cep telefonları ve diğer elektronik cihazların kullanımını yasaklama kararı aldı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.