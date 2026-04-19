Nazilli Fen Lisesi’nde Yangın Paniği: 46 Öğrenci Güvenliğe Tahliye Edildi

Yangın, Nazilli ilçesinin Karaçay Mahallesi’nde yer alan Nazilli Fen Lisesi’nde saat 21.30 civarında meydana geldi. Alınan bilgilere göre, okulun pansiyon bölümünün çatı katında henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, çatının tamamını sardı.

ÖĞRENCİ YURDUNDA YAŞANAN PANİK

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. İtfaiye ekipleri alevlerle mücadele ederken, yurtta kalan 46 öğrenci için tahliye çalışmaları da başlatıldı. Alınan güvenlik önlemleriyle birlikte öğrenciler, yurttan tahliye edilerek güvenli bölgelere taşındı.

YANGINA MÜDAHALE DEVAM EDİYOR

Olayda yaralanan kimse bulunmazken, itfaiye ekiplerinin yangını kontrol altına alma ve soğutma işlemleri sürüyor. Ayrıca, yangının çıkış nedenine yönelik araştırmalar da başlatılmış durumda.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

