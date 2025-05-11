Necip Uysal, 274 Gün Sonra Dönebildi

BEŞİKTAŞ, ADANA DEMİRSPOR’U MAĞLUP ETTİ

Süper Lig’in 35. haftasında Beşiktaş, Adana Demirspor’u kendi sahasında 4-1 gibi net bir skorla geçti. Siyah-beyazlıların kaptanı Necip Uysal, sezon başında yaşadığı sakatlık yüzünden uzun süre takımından uzak kalmıştı.

NECİP UYSAL 274 GÜN SONRA SAHADA

Adana Demirspor karşılaşmasında teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer’in tercihiyle 86. dakikada Emrecan Terzi’nin yerine oyuna giren Necip, 274 günlük bir aranın ardından tekrar siyah-beyazlı formayı giymiş oldu.

İLK MAÇINI SAMSUNSPOR’A KARŞI OYNAMIŞTI

Necip Uysal, bu sezonki ilk maçında deplasmanda Samsunspor ile oynanan mücadelede forma giymiş ve takımının 2-0 galip gelmesine katkıda bulunmuştu.

DUYGUSAL BİR DÖNÜŞ

Maç sonunda yaptığı açıklamada Necip, “İyi bir oyun oynadık. Benim için de özel bir gündü. Hocamıza teşekkür ediyorum, bana az da olsa süre verdi. Taraftarımıza bana gösterdikleri sevgiden dolayı teşekkür ederim. Benim için uzun zaman oldu. Şu anda çok duygusalım. İyi çalışıyorum. İnşallah önümüzdeki sezona hazır olacağım. Benim için uzun oldu ama iyi çalıştık. Sağlık ekibimize de teşekkür ederim. Bana çok yardımcı oldular. Şu anda yüzde yüz hazır değilim. Her geçen gün hazırlanıyorum. İnşallah kampa en hazır şekilde geleceğim.” şeklinde duygularını ifade etti.