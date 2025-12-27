Necip Uysal Ayrılık Kararına Saygı Duyduğunu Açıkladı

Siyah-beyazlı kulüpten gelen açıklamaya göre, teknik ekibin raporu ve yönetim kurulu onayı ile Necip Uysal ve Mert Günok’un futbol planlamasında yer almayacağı bildirildi. İki futbolcunun devre arasında yeni bir kulüp bulamamaları durumunda, ligin ikinci yarısında takımdan ayrı olarak çalışmalarına devam edeceği ifade edildi. Ayrılık kararının, teknik direktör Sergen Yalçın’ın önerisi doğrultusunda alındığı öğrenildi. Özellikle Necip Uysal’ın durumu, camiada tartışmalara neden oldu.

NECİP UYSAL’DAN YANIT

Beşiktaş ile 1,5 yıl daha sözleşmesi süren Necip Uysal, alınan kararın ardından bir açıklama yaparak, herhangi bir kriz ya da tartışmanın mevcut olmadığını vurguladı. Deneyimli futbolcu, “Benim hocayla hiçbir tartışmam olmadı. Hocayla da içeride kimseyle de bir problemim yok. Şaşkınım ve üzgünüm.” ifadelerini kullandı.

Ayrılış kararını beklemediğini dile getiren Necip Uysal, Beşiktaş’a bağlılığını şu sözlerle ifade etti: “Beklemediğim bir durum. Ne yapacağım konusunda şu an net bir fikrim yok. Aslolan kulüptür; bir Necip gider, on tane Necip gelir. Kulüpler kalıcıdır, bizler geçiciyiz.” Yönetimin aldığı karara saygı duyduğunu belirten Uysal, konunun daha fazla gündemde kalmasını istemediğini aktararak, “Bu meselenin uzamasını istemiyorum. Konuşulması Beşiktaş’a zarar verir. Bu konu hakkında bir daha konuşmak istemiyorum.” şeklinde sözlerini tamamladı.