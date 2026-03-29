“Neçirvan Barzani’ye Dronlu Saldırı”

ENDİŞELER ARTMAKTA

ABD-İsrail ve İran arasındaki savaşın 29. gününde, bölgedeki saldırıların yayılmasıyla ilgili endişeler her geçen gün büyüyor. Son olarak, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani’nin Duhok’taki konutu, dronlar tarafından hedef alındı.

Saldırının ardından, bölgede patlama seslerinin duyulduğu ve IKBY’nin acil bir durum için hazırlık yapıldığı bildirildi.

BASINDA TELEFON GÖRÜŞMESİ

Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, saldırıyı kınadı ve Neçirvan Barzani ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Olayın detaylarını araştırmak için ortak bir güvenlik ve teknik heyet kurulması talimatını veren El-Sudani, “Hükümet; bölgesel veya uluslararası hiçbir yasa dışı tarafın Irak’ı bölgesel çatışmaların içine çekmesine izin vermemeye kararlıdır” şeklinde konuştu.

Diğer yandan; ABD-İsrail’in İran’a yönelik saldırılarının sürmesi nedeniyle, Irak hava sahası uçuşlara kapalı kalacak. Irak, bu süreyi 3 gün daha uzatma kararı aldı. Irak Sivil Havacılık Kurumu tarafından yapılan açıklamada, bu kararın 31 Mart Salı günü saat 12.00’ye kadar geçerli olacağı ifade edildi. Irak, daha önce 28 Şubat’ta ABD-İsrail’in İran’a yönelik saldırılarını kınayarak hava sahasını 24 saatliğine kapatmış ve ardından süreyi birkaç kez uzatmıştı.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Fenerbahçe Opet Final Serisine Galibiyetle Başladı

Fenerbahçe Opet, Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off final serisinde Galatasaray Çağdaş Faktoring’i 85-70 yenerek seride 1-0 öne geçti.
Gündem

Beşiktaş’ta Sadio Mane İçin Gelişmeler Hız Kazandı

Beşiktaş, Sadio Mane transferi için önemli bir adım atarak eski oyuncusu Demba Ba'yı sürece dahil etti ve teknik direktör Sergen Yalçın, Mane ile de iletişim kurdu.
Gündem

Hava Koşulları Nedeniyle Uçuş İptalleri Sürüyor

Pegasus Hava Yolları, İstanbul'daki kötü hava koşulları nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan 76 seferi iptal etti. AJet ise 51 seferin iptal olduğunu bildirdi. Uçaklar yönlendirildi.
Gündem

Kenan Yıldız Dünyanın En Değerli 23 Yaş Altı Futbolcusu

Serie A'da Juventus'la başarılar elde eden Kenan Yıldız, dünya çapında 23 yaş altı en değerli futbolcu unvanını kazandı. Başarıları dikkat çekiyor.
Gündem

Fransız Komünist Partisi’nden Sezen Aksu Vurgusu

Fransız Komünist Partisi, yerel seçimlerin sonuçlarını değerlendirdi ve 400'den fazla belediyeyi yönetmeye devam ettiklerini duyurdu. Parti, sosyal medyada Sezen Aksu’nun bir şarkısını paylaştı.