“Neçirvan Barzani’ye Dronlu Saldırı”

ENDİŞELER ARTMAKTA

ABD-İsrail ve İran arasındaki savaşın 29. gününde, bölgedeki saldırıların yayılmasıyla ilgili endişeler her geçen gün büyüyor. Son olarak, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani’nin Duhok’taki konutu, dronlar tarafından hedef alındı.

Saldırının ardından, bölgede patlama seslerinin duyulduğu ve IKBY’nin acil bir durum için hazırlık yapıldığı bildirildi.

BASINDA TELEFON GÖRÜŞMESİ

Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, saldırıyı kınadı ve Neçirvan Barzani ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Olayın detaylarını araştırmak için ortak bir güvenlik ve teknik heyet kurulması talimatını veren El-Sudani, “Hükümet; bölgesel veya uluslararası hiçbir yasa dışı tarafın Irak’ı bölgesel çatışmaların içine çekmesine izin vermemeye kararlıdır” şeklinde konuştu.

Diğer yandan; ABD-İsrail’in İran’a yönelik saldırılarının sürmesi nedeniyle, Irak hava sahası uçuşlara kapalı kalacak. Irak, bu süreyi 3 gün daha uzatma kararı aldı. Irak Sivil Havacılık Kurumu tarafından yapılan açıklamada, bu kararın 31 Mart Salı günü saat 12.00’ye kadar geçerli olacağı ifade edildi. Irak, daha önce 28 Şubat’ta ABD-İsrail’in İran’a yönelik saldırılarını kınayarak hava sahasını 24 saatliğine kapatmış ve ardından süreyi birkaç kez uzatmıştı.