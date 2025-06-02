Neden Daha Fazla Harcıyoruz? Tek Yaşayanların Farkı Ortaya Çıktı

2024 YILI HANEHALKI HARCA AMAÇLI HARCAMALARI

Hanehalkı Bütçe Araştırması’nın 2024 yılı sonuçlarına göre, Türkiye’de hanehalklarının tüketim amaçlı yaptığı harcamalar içinde en büyük payı yüzde 26 ile konut ve kira harcamaları alıyor. Bunu yüzde 21,6 ile ulaştırma harcamaları, ardından da yüzde 18,1 ile gıda ve alkolsüz içecekler harcamaları izliyor. Toplam tüketim harcamalarında en düşük paya sahip olan harcama türleri ise yüzde 0,7 ile sigorta ve finansal hizmetler, yüzde 1,6 ile eğitim hizmetleri ve yüzde 2,3 ile eğlence, spor, kültür ile sağlık harcamaları oldu.

YÜKSEK GELİRLİLER ULAŞIMA DAHA FAZLA HARCADI

Gelire göre sıralı yüzde 20’lik gruplar itibarıyla 2024 yılı tüketim harcamalarının dağılımı incelendiğinde; en yüksek gelir grubunda yer alan beşinci yüzde 20’lik grup, ulaştırma harcamalarına (motorlu taşıt alımları, akaryakıt, yolcu taşımacılığı, araç bakım ve onarımı gibi) yüzde 26,6, konut ve kira harcamalarına yüzde 22,1 ve gıda ile alkolsüz içecekler harcamalarına yüzde 12,8 pay ayırdı. En düşük gelir grubunda yer alan birinci yüzde 20’lik grup ise, konut ve kira harcamalarına yüzde 33,2, gıda ve alkolsüz içecekler harcamalarına yüzde 30,4 ve ulaştırma harcamalarına yüzde 10,1 pay ayırdı. Temel gelir kaynağı maaş, ücret veya yevmiye olan hanehalkları, konut ve kira harcamalarına %24,0, gıda ve alkolsüz içeceklerden yalnızca yüzde 16,4 ve ulaştırma harcamalarına ise yüzde 23 pay ayırıyor. Müteşebbislere ait gelir elde eden hanehalkları ise, konut ve kira harcamalarına yüzde 21,6, gıda ve alkolsüz içecekler harcamalarına yüzde 18,4 ve ulaştırma harcamalarına yüzde 26,4 pay ayırıyor.

TEK KİŞİLİK HANEHALKLARININ HARCAH HARCAMALARI

Hanehalkı büyüklüğüne göre 2024 yılındaki tüketim harcamalarının dağılımına bakıldığında; tek kişilik hanehalkları, konut ve kira harcamalarına yüzde 35,2, gıda ve alkolsüz içecek harcamalarına yüzde 15,1 ve ulaştırma harcamalarına yüzde 14,4 pay ayırıyor. Hanehalkı büyüklüğü 6 ve daha fazla kişi olan grupta yer alanlar ise, gıda ve alkolsüz içecekler harcamalarına yüzde 24,7, konut ve kira harcamalarına yüzde 22,4 ve ulaştırma harcamalarına yüzde 20,4 pay ayırdı.

GIDA İSRAFI ARTIYOR

Gelir düzeyinin artmasıyla gıda ürünlerini israf etme sıklığı da artıyor. Hanehalkları tarafından en fazla israf edilen gıda grupları arasında en büyük payı yüzde 40,1 ile taze meyve ve sebze alırken, bunu sırasıyla yüzde 32 ile ekmek ve yüzde 14,3 ile süt ve süt ürünleri izliyor.