Neden Konserler İptal Edildi?

2025 YAZ KONSERLERİNİ ETKİLEYEN İDDİALAR

Efes Antik Tiyatro’da düzenlenecek 2025 yaz konserleri için geri sayım başlarken, Yalın, Hadise, Mabel Matiz, Melek Mosso, Sertab Erener, Melike Şahin ve Cem Adrian gibi popüler sanatçıların sahne alamayacağına dair iddialar, magazin dünyasında büyük yankı buldu. Bu yasağın arkasında yatan nedeni merak edenler için çeşitli açıklamalar yapılmaya başlandı.

BİR YAZARIN BOMBA İDDİASI

Sabah gazetesi yazarı Tuba Kalçık, Kültür ve Turizm Bakanlığı’na yakın kaynaklardan alıntı yaptığı bilgilerle, konserlerin yasaklanmasının sebebinin sanatçıların Ekrem İmamoğlu’na destek vermesi olmadığını, asıl nedenin sahne performanslarında LGBTİ+ bayrağı açmaları olduğunu öne sürdü. Kalçık, “Olay kesinlikle siyasi değil, ahlaki değerlerle ilgili. Bazı sanatçılar konserlerinde LGBT bayrağı açmayı alışkanlık haline getirdi. Aileler çocuklarıyla bu konserlere katılıyor, bu durum rahatsızlık yaratıyor,” ifadelerini kullandı.

DİĞER GÖRÜŞLER VE YORUMLAR

Gazeteci Timur Soykan ise konuyla ilgili farklı bir bakış açısı sundu. Soykan, Bakanlığın antik kentlerdeki konserler için resmi onay verse de uygulamada engeller çıkardığını, bu sanatçıların İmamoğlu’nun tutuklanmasına karşı ve darbe girişimini protesto eden öğrencilerin hapsedilmesine tepki gösterdikleri için “kara listeye” alındığını yazdı. Kalçık ise bu iddiaları “algı operasyonu” olarak değerlendirerek, Bakanlık kaynaklarının konunun İmamoğlu ile kesinlikle bir ilgisi olmadığını doğruladığını belirtti.