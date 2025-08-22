Nehir Erdoğan, “Çok Mutluyum” Dedi

NEHİR ERDOĞAN YENİDEN GÜNDEMDE

Bir zamanların unutulmaz dizisi Yabancı Damat ile tanınan Nehir Erdoğan, Instagram’da yaptığı son paylaşım ile dikkatleri yeniden üzerine çekti. 45 yaşındaki oyuncuya gelen “yaşlanmışsın” yorumları sosyal medyada tartışmalara neden olurken, Erdoğan’ın bu eleştirilere verdiği yanıtlar ise büyük takdir topladı. “Çok mutluyum” sözleriyle cevap veren ünlü oyuncu, bu durumu oldukça pozitif bir şekilde değerlendirdi.

FARKINDALIK YARATAN CEVAP

“Ne kadar yaşlanmış” diyen bir takipçisine “Çok mutluyum” yanıtını veren Erdoğan, “Aşırı değişmiş çok üzüldüm” yorumuna ise esprili bir dille “Çok üzülme bebeğim ya, ormanlarımız yandı, üzüntünü doğru yere aktar” şeklinde karşılık vererek hem mizahi bir tonda hem de sosyal bir mesaj iletti.

DOĞALLIĞINI KORUYOR

Eleştiriler sonrasında makyajsız bir fotoğraf paylaşarak doğallığını gösteren Erdoğan, “Kadınlar yaş aldıkça güzelleşir ama sen…” şeklindeki yoruma “Ah bu ben!” diyerek karşılık verdi. Bu samimi yaklaşım, takipçilerinden çok sayıda beğeni ve olumlu yorum aldı.