Nehir Zeyrek, Ailemiz İçin Adalet İstiyor

OLAYIN SEBEPLERİ VE GELİŞMELERİ

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, 6 Haziran günü saat 23.30 sıralarında evinin havuzunda meydana gelen bir arızayı kontrol etmek için makine dairesine indiği sırada elektrik akımına kapılarak ağır yaralanmış ve kaldırıldığı Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi’nde hayatını kaybetti.

SORUŞTURMA SÜRECİ

Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında havuzun bakım sorumlusuna Yalçın Ö. ile sitenin bakım işlerini üstlenen Ahmet S. gözaltına alındı. Manisa İl Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen her iki şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

KIZINDAN İHMAL SUÇLAMASI

Ferdi Zeyrek’in kızı Nehir Zeyrek, daha önce yaptığı paylaşımlarında olayın bir ihmal olduğunu belirtmişti. “Babam 5 Haziran’da tesisattan sorumlu kişiyle yanımda konuştu. Bir şeylerin yolunda gitmediğiyle alakalı şüpheleri vardı. Ancak o kişi her şeyin normal olduğunu söyledi. Babam da konuyu üstüne almadı.” ifadesini kullanmıştı.

TEPKİLERİNİ İFADE ETTİ

Yalçın Ö. ve Ahmet S.’nin serbest bırakılmasının ardından Nehir Zeyrek, karar hakkında sosyal medya hesabından tepkisini dile getirdi. “O adamı nasıl serbest bırakabiliyorsunuz?” diyen Zeyrek, şunları ekledi: “Sorumluluğun ev sahibine ait olduğu söylendi ama benim babam nereden bilsin kaçak akım rölesi ne demek? Takıldı mı, takılmadı mı? Motor pompası nasıl çalışır, bunu nereden bilsin? Ben de avukat değilim, ama size soruyorum: İfadem henüz alınmamışken, Yalçın olan o adamı nasıl serbest bırakabiliyorsunuz? İfademizi Cuma günü alacaklarmış. Sağ olsunlar, ‘Aile önce toparlansın’ demişler. Ama kimse gelip sormadı: Biz geceleri uyuyabiliyor muyuz?” şeklinde ifadelerle isyan etti.