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Nehir Zeyrek, Babasına Veda Etti

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FERDİ ZEYREK’İN HAYATA VEDA EDİŞİ

48 yaşında yaşamını yitiren Ferdi Zeyrek, geride acı içinde bir eş bırakıyor. Eşi Nurcan Zeyrek ve üç kızı, bu zor süreci atlatmaya çalışıyor. Ferdi Zeyrek’in büyük kızı Nehir Zeyrek, en zorlu gününde babasının tabutuna kapanarak büyük bir acı yaşadı.

BABASINI KAYBETMENİN AĞIRLIĞI

Nehir Zeyrek’in yanında, ona destek olan Özgür Özel ve arkadaşları bulunuyor. Özgür Özel, Nehir Zeyrek’i teselli etmeye çalışırken, duygusal anlar yaşıyor ve gözyaşları içinde onunla iletişim kuruyor. Bu süreçte, kaybın getirdiği üzüntü ve destek arayışı gözler önüne seriliyor.

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